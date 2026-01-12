Varaždinac (48) je ostao bez gotovo 32.500 eura prilikom kupnje vozila putem internetske trgovine, jer mu vozilo koje je platio nije isporučeno, izvijestila je policija u ponedjeljak.tri vijesti o kojima se priča Objasnio i zašto Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško” Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams Vizija budućnosti Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Policijska postaja Varaždin zaprimila je prijavu 47-godišnjaka koji sumnja da je prevaren nakon što je tijekom rujna 2025. putem jedne internetske trgovine kupio vozilo koje mu je trebalo biti isporučeno u listopadu iste godine.
Prema prijavi, muškarac je u više navrata uplatio novac na različite račune u inozemstvu, u ukupnom iznosu od gotovo 32.500 eura, no vozilo do dana podnošenja prijave nije zaprimio.
Policija je izvijestila da utvrđuje okolnosti ove internetske prijevare i traga za počiniteljem.
