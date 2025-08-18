Business

Šef OpenAI-a upozorio na ponavljanje povijesti: "Jesu li investitori općenito previše uzbuđeni zbog AI? Moje mišljenje je - da!"

Altmanovi komentari imaju određenu težinu, pogotovo jer su veliki igrači poput Microsofta uložili već milijune i milijune dolara u njegovu tvrtku, a ona i dalje ne posluje profitabilno.

Martina Čizmić | 18.08.2025. / 15:15 komentari
Sam Altman, OpenAI (Foto: Afp)

Otkako su se na tržištu pojavili veliki jezični modeli (LLM) odnosno chatbotovi pogonjeni umjetnom inteligencijom poput ChatGPT-a i Geminija, čini se kao da je sve u IT industriji fokusirano na umjetnu inteligenciju i razvoj novih modela i novih vrsta umjetne inteligencije. 

Za neke analitičare to je početak nove industrijske revolucije koja će u potpunosti promijeniti naše živote, za druge, ponavljanje povijesti iz "dot com" ere.

Iako se nalazi na čelu jedne od AI tvrtki, izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, smatra da je tržište umjetne inteligencije prenapuhnuto i stvara se tzv. "AI balon".

Kad se pojave mjehurići, pametni ljudi se previše uzbuđuju oko zrnca istine, rekao je Altman maloj skupini novinara prošli tjedan, a objavio The Verge.

Jesmo li u fazi u kojoj su investitori općenito previše uzbuđeni zbog umjetne inteligencije? Moje mišljenje je da. Je li umjetna inteligencija najvažnija stvar koja će se dogoditi u jako dugo vremena? Moje mišljenje je također da, rekao je Altman.

Brzinu kojom AI industrija raste Altman je, čini se, usporedio sa zloglasnim "dot com" balonom, slomom burze usmjerenim na internetske tvrtke koje su dovele do masovnog entuzijazma investitora krajem 1990-ih. Između ožujka 2000. i listopada 2002. No, nakon što mnoge od tih tvrtki nisu uspjele ostvariti ni prihod ni profit, balon je "eksplodirao" i velik broj tih novih tvrtki je jednostavno nestao, a investitori su izgubili milijune dolara. 

Činjenica da je sam Altman izrekao takav komentar, kod stručnjaka i analitičara izazvao je svojevrstnu zabrinutost. Pogotovo kad se uzme u obzir da su slična ili ista upozorenja već dali suosnivač Alibabe Joe Tsai, ali i neki od uglednih ekonomskih analitičara. Neki čak upozoravaju i da je "AI balon" veći od "dot com balona", što znači da bi i, ako on eksplodira, posljedice mogle biti još gore.

Altmanovi komentari imaju određenu težinu, pogotovo jer su veliki igrači poput Microsofta uložili već milijune i milijune dolara u njegovu tvrtku, a ona i dalje ne posluje profitabilno. Isti problem imaju i druge AI tvrtke, koje svojim obećanjima i proizvodima privlače velik kapital, potiču velika očekivanja, ali nitko zapravo ne zna hoće li ikad biti isplative. 

Strahovi od balona umjetne inteligencije dosegli su vrhunac početkom ove godine kada je kineski startup DeepSeek objavio konkurentni AI model, ali za čiji je razvoj izdvojeno manje od šest milijuna dolara, tek djelićak onog što su do sad potrošili OpenAI, Google i drugi. 

Altmanovo upozorenje dolazi nakon što je OpenAI predstavio svoj najnoviji AI model, GPT-5, koji je dočekan s oduševljenjem, ali koji je veoma brzo splasnulo nakon što su otkriveni brojni problemi u korištenju. Tvrtka je morala brzo reagirati i vratiti se korak unatrag na GPT-4 model dok ne popravi probleme u "petici". Nakon takvog razvoja događaja, jasno je zašto je Altman oprezan u predviđanjima. 

Je li njegov oprez opravdan ili je samo "puhao na hladno", pokazat će sljedeći mjeseci i godine. 

