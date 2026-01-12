Chatbotovi bazirani na umjetnoj inteligenciji mnogima su u potpunosti promijenili način pretraživanja na internetu. Iako nisu zaboravili na Google, ova im je tražilica pala u drugi plan, a većinu informacija koja im treba sada dobivaju putem ChatGPT-a, Geminija ili nekog drugog AI alata.

Uoči božićnih blagdana, mnogi su za savjete oko kupovine poklona upitali upravo umjetnu inteligenciju te se chatbotovi sve više koristi za usporedbu različitih proizvoda, cijena i slično. Nakon što AI da svoje prijedloge, korisnicima daje i linkove na stranice na kojima može kupiti te proizvode. No u budućnosti više neće biti potrebe za odlazak na posebne stranice putem kojih će se moći kupiti proizvodi, već će sve biti moguće direktno iz AI chatbota.

Gemini kao virtualni trgovac

Naime, iz Googlea su objavili kako su dogovorili partnerstvo s Walmartom, Shopifyjom, Wayfairom i drugim velikim maloprodajnim lancima s ciljem pretvaranja njihova chatbota Gemini u virtualnog trgovca i asistenta u trgovini. Zahvaljujući mogućnosti trenutačne naplate, korisnici će direktno iz Geminija moći kupiti proizvode o kojima su se raspitivali putem Googleova AI asistenta, a cijeli bi proces trebao biti brz i jednostavan. Npr. ako kupci pitaju Gemini koju bi opremu trebali kupiti za skijanje, ovaj chatbot će im prikazati artikle koji se nalaze na zalihama trgovaca s kojima su potpisali partnerstvo i koji sudjeluju u tom programu te će ih oni odmah moći i kupiti.

Tijekom početnog perioda koristit će se kartica povezana s Googleovim računom, a naknadno će se omogućiti i plaćanje putem PayPala. Opcija šopinga direktno iz Geminija u inicijalnom razdoblju bit će ograničena samo na tržište SAD-a, no iz Googlea kažu kako je tijekom sljedećih mjeseci namjeravaju proširiti i na druga tržišta.

Evolucija u maloprodaji

Partnerstvo Googlea s Walmartom te integracija mogućnosti kupovine direktno iz njihova chatbota, samo je naznaka onog što nas čeka u budućnosti. Prijelaz s tradicionalnog pretraživanja weba ili aplikacija na trgovinu vođenu agentima predstavlja sljedeću veliku evoluciju u maloprodaji, komentirao je predsjednik i CEO Walmarta John Furner prilikom potpisivanja ovog partnerstva.

Sličan dogovor Walmart je ranije potpisao i s OpenAI-jem, a s tim je partnerstvom korisnicima ChatGPT-a omogućeno korištenje značajke trenutne naplate za kupnju gotovo svega dostupnog na Walmartovoj web stranici, osim svježe hrane.

Pored OpenAI-a i Googlea, ovo je tržište zanimljivo i Amazonu te im je cilj razviti alate bazirane na umjetnoj inteligenciji koji će omogućiti novu dimenziju online šopinga, preusmjeravajući korisnike chatbotova koji pregledavaju proizvode na njihovu kupovinu i to direktno unutar alata koje koriste, bez potrebe za odlazak na web-stranicu trgovca kako bi dovršili kupovinu i izvršili plaćanje.

Izvor: AP