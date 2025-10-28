OpenAI širi ponudu usluga unutar svog najpoznatijeg proizvoda - ChatGPT. Nakon što su korisnicima ponudili mogućnost stvaranja fotografija i videa, a najavili i mogućnost stvaranja glazbenih zapisa, od sljedeće će godine moći i kupovati direktno putem ChatGPT-a.

To je rezultat potpisivanja sporazuma između PayPala i OpenAi o uradnji digitalnog novčanika i plaćanja u ChatGPT. Kako piše CNBC, od sljedeće godine i korisnici ChatGPT-a i PayPala moći koristiti usluge međusobno. U praksi to znači da će korisnici PayPala moći kupovati artikle putem AI platforme, dok će trgovci moći prodavati na njoj.

Imamo stotine milijuna vjernih vlasnika PayPal novčanika koji će sada moći kliknuti gumb ‘Kupi s PayPalom’ na ChatGPT-u i imati sigurno iskustvo plaćanja, rekao je izvršni direktor PayPala, Alex Chriss.

Ideja je da se korisnici, kojih je prema posljednjih podacima više od 700 milijuna, osloni na umjetnu inteligenciju kako bi im pomogla u pronalaženju artikala, poput osobnog kupca.

Sporazum s PayPalom nastavak je OpenAI-jevog niza dogovora s platformama kao što su Shopify, Etsy i Walmart.

To je potpuno nova paradigma za kupovinu, rekao je Chriss. Teško je zamisliti da AI trgovina neće biti veliki dio budućnosti.

Tvrtka će također upravljati usmjeravanjem trgovaca, validacijom plaćanja i drugim aspektima obrade plaćanja za PayPal prodavače na ChatGPT-u, tako da se pojedinačni trgovci ne moraju registrirati na OpenAI.

Chriss je napomenuo kako će korisnici moći podizati sredstva s povezanih bankovnih računa, kreditnih kartica i slično za plaćanje kupnje, a dobit će i zaštitu od prijevara, praćenje paketa i pomoć u rješavanju sporova.

Kako će sve ti funkcionirati u budućnosti u praksi, bit će poznato u sljedećim mjesecima.