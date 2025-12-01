Poznata je izreka kako su podaci nova nafta, a na temelju tih podataka i svega što znaju o vama, trgovci i prodavači bi mogli prilagođavati i cijene proizvoda i usluga za pojedinačne korisnike. Takve bi cijene postavljao algoritam, a bile bi bazirane na informacijama koje ima o samim korisnicima, poput njihove ranije potrošnje.

Jedan potencijalan primjer takvih personaliziranih cijena odnosi se na hotel koji bi osobi koja je platila skupu kartu za avion, tj. koja je u grad doletjela poslovnom klasom, mogao povećati cijenu smještaja. S obzirom na to da bi algoritam dobio signal da ta osoba ima novaca kada ih može trošiti na skupe karte, pretpostavka je da joj neće biti problem potrošiti malo više i na hotelski smještaj.

Iz NY-a kažu - ne može!

S takvim oblikom personalizacije cijena kupci, ali i regulatori nisu baš oduševljeni pa je savezna država New York odlučila poduzeti konkretne korake protiv toga.

Oni takav oblik personalizacije cijena nisu zabranili, no donijeli su zakon prema kojem prilagođene cijene moraju biti jasno istaknute. U slučaju da vam se prikaže cijena koju je odabrao algoritam na temelju onoga što zna o vama, pored cijene mora pisati sljedeća obavijest: Ovu je cijenu postavio algoritam koristeći vaše osobne podatke.

Iako je zamisao dobra, kritičari zakona smatraju kako je napisan preopćenito pa bi mogao zbuniti i trgovce i potrošače, a Nacionalno udruženje trgovaca čak ga je pokušalo zaustaviti, no federalni sudac dao je palac gore za njegovo donošenje i primjenu.

Dok su cijene nekih proizvoda prilagođene za određene grupe ljudi - npr. studenti i umirovljenici mogu imati popust na neke proizvode ili usluge, personalizacija cijena bazirana na nekim specifičnim karakteristikama pojedinaca čini se dijelom kao i zadiranje u privatnost osoba. Odvjetnica Goli Mahdavi smatra kako će algoritamsko određivanje cijena biti sljedeća točka prijepora vezana uz regulativu oko umjetne inteligencije.

Bivša predsjednika Federalne trgovinske komisije (FTC) Lina Khan smatra kako bi se ovakva praksa koju je nazvala “cijenama nadzora” s vremenom mogla uvući u cijelu ekonomiju pa ovaj zakon predstavlja važan alat s koji će pomoći vlastima u borbi protiv takvog postavljanja cijena. Inače, početkom godine FTC je ukazao je na sve veći broj primjera u kojima trgovaci koriste ponašanje kupaca za određivanje cijena, pri čemu to u nekim slučajevima rade bez jasnog otkrivanja.

Izvor: Pymnts.com