Pulska policija zabilježila je nova dva slučaja računalne prijevare u kojima su za veće novčane iznose oštećene starije osobe te je pozvala građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija.

Policija je zaprimila prijavu 81-godišnjaka iz Pule kojeg je kontaktirao nepoznati počinitelj i koji ga je doveo u zabludu obećavši mu veliku zaradu od prethodnih uloga u dionice.

Oštećeni je po prethodnom zahtjevu nepoznate osobe na računalo instalirao aplikaciju koja služi udaljenoj kontroli računa, a potom je uz pomoć te aplikacije pristupao mobilnom bankarstvu oštećenog i "skinuo" mu s računa gotovo 50 tisuća eura u razdoblju od 24. prosinca prošle godine do 8. siječnja ove godine.

Žrtva kaznenog djela postala je i 75-godišnjakinja iz Pule kada su nepoznati počinitelji uz obećanje povrata uloženog novca, na ime ranijih ulaganja, od nje zatražili i dobili podatke o njezinom bankovnom računa te su od 22. prosinca 2025. do 7. siječnja ove godine, putem video poziva, upali u njezin računalni sustav i u više navrata joj s računa izvršili prijenos više stotina eura. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem.

Policijska uprava istarska još jednom upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara jer, kako navode "osim što je samo ulaganje u kriptovalute rizično, postoji opasnost da će naići na počinitelje koji će ih pokušati prevariti ili će postati žrtve hakerskog napada".

Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac, poručila je istarska policija koja je pozvala građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela.

Podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju kao i svoje osobne podatke, dodaju iz policije, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama te ih stoga upozoravaju da ne instaliraju nepoznate aplikacije na svoje mobitele ili računala.