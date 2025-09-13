Dok ljudi s jedne strane strahuju da će im AI i tehnologija uzeti radna mjesta, s druge strane na nekim tržištima i na određenim radnim mjestima postoji veliki problem s nedostatkom (ljudske) radne snage. Takav je slučaj u Japanu u kojem su u najvećoj trgovini mješovite robe počeli s pilot-projektom zapošljavanja robota.

U 7-Eleven trgovini u Tokiju počet će se testiranjem autonomnih robota koji će prati prozore i slagati stvari po policama. Ljude na blagajnama već su zamijenili te na izlazu iz tih trgovina postoje samoposlužne blagajne putem kojih kupci mogu sami plaćati kupljenu robu. Ranije ove godine, 7-Eleven počeo je s testiranjem dostave u Tokiju putem robota na 4 kotača.

Pad radno sposobnog stanovništva

Hiroki Takei, koji vodi operacije za ovu trgovinu u Tokiju, za medije je komentirao kako je njihov cilj povećanje produktivnosti te stvaranje okruženja u kojem mogu sami sebi postaviti izazove za stvaranje novih asortimana proizvoda i usluga. Što se budućnosti tiče, čini se kako im je cilj potpuna robotizacija trgovina. Ipak, prvo će sačekati kraj testiranja, što će biti u veljači sljedeće godine i tek nakon toga će donijeti konačnu odluku o potencijalnoj daljnjoj implementaciji robota u svoje trgovine.

S obzirom na to da je oko trećine populacije starije od 65 godina te je radno sposobno stanovništvo u padu još od devedesetih godina, jasno je kako u Japanu moraju razmišljati o tome kako nadomjestiti tu radnu snagu.

Prema nekim procjenama, do kraja ovog desetljeća Japanu će nedostajati 3,4 milijuna radnika, a ta bi se brojka do 2040. mogla povećati na čak 11 milijuna.

Odgovor je, dakle, u tehnologiji i robotima. Prema prošlogodišnjim podacima Međunarodne federacije za robotiku, ova je zemlja trenutačno peta u svijetu po gustoći robota u proizvodnoj industriji s 419 jedinica na 10 tisuća zaposlenika.

Izvor: The Independent

