Uber je objavio kako je lansirao novu funkciju integracije auto kamera tzv. “dashcam”. Kako pojašnjavaju, ideja je dodatno unaprijediti sigurnost vozača i korisnika kroz BYOD - Bring Your Own Dashcam opciju u Uber Driver aplikaciji te da po potrebi sigurno podijele snimku s Uberovim timom za podršku u slučaju sigurnosnog incidenta.

Korisnici će prilikom dodijele zatražene vožnje dobiti obavijest da je vozilo opremljeno kamerom, pa svi oni koji ne žele da se njihova vožnja snima mogu besplatno otkazati vožnju unutar standardnog vremenskog okvira.

U Uberu smo svjesni naše odgovornosti da svaka vožnja bude što sigurnija. Ponosni smo što predvodimo industriju ovom novom funkcijom registracije dashcam kamera, koja pokazuje kako se tehnologija može koristiti za podizanje sigurnosnih standarda za sve korisnike Uber aplikacije, izjavio je Marcin Moczyróg, generalni direktor Ubera za Srednju i Istočnu Europu.

Kako ističu iz Ubera, Hrvatska je jedna od predvodnica ove funkcije u EU, a cilj je jačanje sigurnosti kako za korisnike, tako i za vozače. Omogućavanjem sigurne registracije kamera i transparentne komunikacije prema korisnicima dodatno se unapređuje ukupna sigurnost na platformi.

Vozači koji koriste novu funkciju ističu kako im mogućnost sigurnog učitavanja snimke putem aplikacije daje dodatno povjerenje da će njihova perspektiva biti ispravno zastupljena tijekom pregleda konkretne situacije.

Svi podaci s auto kamera koje Uber zaprimi, ističu, obrađuju se u skladu s Uberovim strogim standardima privatnosti i svim relevantnim zakonima, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Vozač, kao vlasnik kamere, smatra se voditeljem obrade podataka, što znači da je odgovoran za snimke koje kamera zabilježi. Uber ima pristup snimci isključivo ukoliko je vozač odluči podijeliti s platformom nakon sigurnosnog incidenta te primjenjuje niz zaštitnih mjera pri obradi takvog materijala, uključujući obavještavanje korisnika o registriranoj kameri i ograničavanje pristupa snimkama isključivo na specijalizirani sigurnosni tim.



Podsjetimo, tijekom godina Uber je uveo brojne alate i inicijative za zaštitu korisnika i vozača, uključujući unaprijeđene sigurnosne funkcije u aplikaciji, edukacijske programe te lokalno prilagođene projekte.

Ističu kako i u budućnosti planiraju nastaviti širiti i razvijati svoje sigurnosne funkcionalnosti kako bi svim korisnicima platforme pružio što sigurnije iskustvo.

