Proizvođači pametnih telefona više nisu zadovoljni samo s uređajima koji mogu izdržati bliski susret s lokvom vode ili padom na tepih. Gotovo da je postala stvar prestiža među proizvođačima, čiji će uređaj izdržati što ekstremnije uvjete korištenja i testiranja.tri vijesti o kojima se priča Promjena pristupa Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka Jeste koristili njihove proizvode? Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače" Visoko na litici Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Tako smo mogli vidjeti telefone koji se peru u perilici rublja (ili suđa), kuhaju u vrućoj vodi, smrzavaju u zamrzivaču. No, mogu li preživjeti i rudarski kamion težak 170 tona?
Upravo su takav test za novi Honor Magic8 Lite osmislili u Honoru.
U videu objavljenom na internetu, rudarski kamion težak 170 tona, dugačak 14,9 metara i širok 8,2 metara te visok 7,05 metara pregazio je Honor Magic8 Lite. Kako se navodi u opisu videa, test je proveden u kontroliranim uvjetima kako bi pokazao izdržljivost konstrukcije i stakla uređaja. Jer kakve su šanse da ćete u stvarnom životu ispustiti telefon upravo ispred 170 tona teškog kamiona koji će ga potom pregaziti?
No, svejedno, rezultati su impresivni. Telefon čak i nakon gaženja u vodi izgleda jednako dobro i radi.
Kako ističu u Honoru, ekstremni test s kamionom nadopunjuje formalne certifikate izdržljivosti koje posjeduje Magic8 Lite. Ojačana konstrukcija s Honor Ultra-Bounce Anti-Drop tehnologijom i novim ultra-otpornim kaljenim staklom rezultirala je dobivanje prvog SGS Triple Resistant Premium Performance certifikata u industriji, kao i SGS 5-Star Comprehensive Reliability certifikata.
Uređaj je dizajniran da izdrži padove s visine do 2,5 metra na određene površine te zadovoljava IP68 i IP69K zahtjeve pod kontroliranim uvjetima testiranja. Značajke poput AI Heavy Rain Touch i AI Glove Touch pomažu održati responzivnost zaslona čak i u teškim vremenskim uvjetima.
Još jedan ekstremni test kojem su ga podvrgli je možda čak i ekstremniji od ovog s rudarskim kamionom. Naime, pričvrstili su uređaj na grabilicu rovokopača i krenuli kopati. Unatoč izlaganju kamenčićima, pijesku i prašini, uređaj je preživio.
Kako je cijeli test izgledao pogledajte u videu, uz napomenu da slične stvari ne pokušavate sami.