Proizvođači pametnih telefona više nisu zadovoljni samo s uređajima koji mogu izdržati bliski susret s lokvom vode ili padom na tepih. Gotovo da je postala stvar prestiža među proizvođačima, čiji će uređaj izdržati što ekstremnije uvjete korištenja i testiranja.

Tako smo mogli vidjeti telefone koji se peru u perilici rublja (ili suđa), kuhaju u vrućoj vodi, smrzavaju u zamrzivaču. No, mogu li preživjeti i rudarski kamion težak 170 tona?

Upravo su takav test za novi Honor Magic8 Lite osmislili u Honoru.

U videu objavljenom na internetu, rudarski kamion težak 170 tona, dugačak 14,9 metara i širok 8,2 metara te visok 7,05 metara pregazio je Honor Magic8 Lite. Kako se navodi u opisu videa, test je proveden u kontroliranim uvjetima kako bi pokazao izdržljivost konstrukcije i stakla uređaja. Jer kakve su šanse da ćete u stvarnom životu ispustiti telefon upravo ispred 170 tona teškog kamiona koji će ga potom pregaziti?

No, svejedno, rezultati su impresivni. Telefon čak i nakon gaženja u vodi izgleda jednako dobro i radi.

Kako ističu u Honoru, ekstremni test s kamionom nadopunjuje formalne certifikate izdržljivosti koje posjeduje Magic8 Lite. Ojačana konstrukcija s Honor Ultra-Bounce Anti-Drop tehnologijom i novim ultra-otpornim kaljenim staklom rezultirala je dobivanje prvog SGS Triple Resistant Premium Performance certifikata u industriji, kao i SGS 5-Star Comprehensive Reliability certifikata.

Uređaj je dizajniran da izdrži padove s visine do 2,5 metra na određene površine te zadovoljava IP68 i IP69K zahtjeve pod kontroliranim uvjetima testiranja. Značajke poput AI Heavy Rain Touch i AI Glove Touch pomažu održati responzivnost zaslona čak i u teškim vremenskim uvjetima.

Još jedan ekstremni test kojem su ga podvrgli je možda čak i ekstremniji od ovog s rudarskim kamionom. Naime, pričvrstili su uređaj na grabilicu rovokopača i krenuli kopati. Unatoč izlaganju kamenčićima, pijesku i prašini, uređaj je preživio.

Kako je cijeli test izgledao pogledajte u videu, uz napomenu da slične stvari ne pokušavate sami.