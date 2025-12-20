Kad je ekipa koja stoji iza projekta CroCube prošle godine najavila lansiranje prvog hrvatskog satelita u svemir, mnogi su bili skeptični.

No, godinu dana kasnije, satelit i dalje leti oko Zemlje i šalje zanimljive fotografije iz orbite. Kako bi obilježili tu važnu obljetnicu, tim CroCube u subotu, 20. prosinca u 18 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu održava proslavu na kojoj će predstaviti i nove, još neviđene, fotografije s CroCubea.

Tijekom događanja bit će predstavljen pregled ključnih rezultata misije CroCube, uključujući i međunarodno priznanje koje je projekt osvojio ove godine. CroCube je dobitnik svjetske nagrade u kategoriji Rookie of the Year koju dodjeljuje AIAA u sklopu natjecanja Mission of the Year – Small Satellites of the Year, čime je dodatno potvrđen njegov uspjeh na globalnoj svemirskoj sceni.

Poseban dio programa bit će predstavljanje novih snimki Hrvatske iz orbite, snimljenih u iznimno povoljnim vremenskim uvjetima, bez oblaka. Snimke će publici predstaviti voditeljica misije CroCube, Daniela Jović, uz kratki osvrt na tehnički, znanstveni i simbolički značaj pogleda na Hrvatsku iz svemira.

Identifikacija Hrvatske na fotografiji (Foto: CroCube)

Osvrnut će se i na važne popratne elemente misije, uključujući prvi hrvatski svemirski hardver, modul AstroTron 1000 tvrtke Pulsar Labs, postignuća grupe CHUI, kao i himnu satelita “Svemir ima novi pozivni”, koja je obilježila komunikacijsku i kulturnu dimenziju projekta. Posjetitelji će se imati priliku podsjetiti i dokumentarnog filma Nine Kukec “Satelit snova”, koji donosi priču o nastanku i značaju prvog hrvatskog satelita.

CroCube je tijekom cijele godine u orbiti kontinuirano snimao i donosio prizore Zemlje, bilježeći Hrvatsku, ali i impresivne pejzaže diljem svijeta, od Kube i Madagaskara, preko Libije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, pa sve do Novog Zelanda i brojnih drugih lokacija koje je njegova orbitalna putanja omogućila.

Umjetnik Mladen Spevan, koji je kroz proteklu godinu stvarao vizualne radove inspirirane misijom CroCube, predstavit će umjetničku presliku jedne od novih fotografija Hrvatske snimljenih iz svemira, povezujući znanstveni i tehnološki aspekt misije s umjetničkim doživljajem pogleda na Zemlju.

CroCube, hrvatski satelit - 3 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Proslava će se održati u opuštenom i zabavnom duhu, uz sudjelovanje istaknutih predstavnika hrvatske svemirske i znanstvene zajednice. Među gostima će biti Ante Radonić, astrofizičari Vernesa Smolčić, Lana Ceraj i Dario Hrupec, kao i popularizatori znanosti Goran Hudec, Karlo Bermanec, Vjeran Malenica te Željko Ulip, dopredsjednik Hrvatskog radioamaterskog saveza, uz mnoge druge uzvanike.

Događaj će dodatno obogatiti zagrebački stand-up komičar Goran Vugrinec, koji će kroz humor i satiru donijeti lagan i pristupačan pogled na svemirske teme, teorije zavjera i naše pokušaje razumijevanja svemira.

Proslava prve obljetnice lansiranja CroCubea u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će prilika za susret stručnjaka, entuzijasta i šire javnosti, ali i za zajedničko slavlje jednog od najvažnijih projekata hrvatske svemirske scene.