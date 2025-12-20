Hrvatski Telekom i Financijska agencija (Fina) sklopili su stratešku suradnju kojom poslovnim korisnicima donose dodatnu vrijednost u digitalizaciji financijskih procesa, objavljeno je iz HT-a. Suradnja je usmjerena na osiguravanje najviše razine sigurnosti, zakonske usklađenosti i jednostavnosti u razmjeni e-računa, uz zadržavanje svih postojećih pogodnosti HT-ove usluge HT EDI.

Digitalizacija poslovanja u Hrvatskoj ubrzano napreduje, a zakonski zahtjevi, uključujući fiskalizaciju e-računa, postaju sve složeniji. Kako ističu, Hrvatski Telekom prepoznao je potrebu da korisnicima ponudi rješenje koje je jednostavno i dostupno, ali istovremeno u potpunosti usklađeno s regulatornim okvirima. Fina, s druge strane, kao institucija s dugoročnim iskustvom pružatelja usluga povjerenja i informacijskog posredništva, prirodan je partner u ostvarenju tog cilja.

Korisnici HT EDI usluge i dalje imaju na raspolaganju sve funkcionalnosti na koje su navikli: jednostavno kreiranje, slanje i primanje e-računa, besplatnu digitalnu arhivu, korištenje bez ugovorne obveze, jednostavno povezivanje s računovodstvenim servisima, web platformu i mobilnu aplikaciju za upravljanje e-računima i korisničku podršku 24/7.

U pozadini sustava Fina osigurava razmjenu e-računa i fiskalizaciju te potpunu zakonsku usklađenost, čime korisnici dobivaju dodatnu razinu sigurnosti – bez dodatnih troškova i bez promjena u načinu rada. Sve regulatorne i tehničke procese preuzima Hrvatski Telekom kroz integraciju s Finom, tako da korisnici i dalje rade u poznatom i jednostavnom HT EDI sučelju, uz dodanu sigurnost servisa Fina e-Račun.

Zahvaljujući Fini, fiskalizacija i zakonski zahtjevi trajno su pokriveni bez dodatnog angažmana korisnika, brzu prilagodbu zakonskim promjenama. Fina prati i implementira regulatorne promjene, dok HT osigurava da složenost procesa ostane nevidljiva krajnjem korisniku te otpornost i skalabilnost sustava. Finina infrastruktura omogućuje obradu velikih volumena računa, dok Hrvatski Telekom isporučuje jednostavno i pouzdano korisničko iskustvo.

Suradnja HT-a i Fine donosi novu dimenziju digitalnog poslovanja u Hrvatskoj. Spoj telekomunikacijske inovativnosti i financijske pouzdanosti stvara rješenje koje je jednostavno, sigurno i potpuno usklađeno s propisima. Na ovaj način, Hrvatski Telekom korisnicima pruža cjelokupno fiskalizacijsko rješenje - premium fiskalnu blagajnu namijenjenu maloprodaji i svim oblicima neposredne naplate, uz brzu i pouzdanu obradu transakcija u skladu s F1 zahtjevima, dok moderna EDI platforma omogućuje slanje i primanje e-računa između poslovnih korisnika. Za korisnike to znači manje brige, više vremena za razvoj poslovanja i sigurnost da su uvijek korak ispred zakonskih zahtjeva. Ovo je tek početak – zajedno gradimo budućnost u kojoj digitalizacija nije opcija, već standard, a poslovanje postaje brže, transparentnije i dostupno svima, izjavila je Ivana Beli Oštarčević, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje portfeljem usluga za poslovne korisnike u Hrvatskom Telekomu.

Fina je već dugi niz godina pouzdan partner hrvatskih poduzeća u području digitalnih financijskih usluga. Naša uloga u ovom partnerstvu je osigurati najvišu razinu sigurnosti, zakonske usklađenosti i pouzdanosti u razmjeni e-računa i fiskalizaciji. Vjerujemo da zajedničkim rješenjem s Hrvatskim Telekomom korisnicima pružamo jednostavan, ali tehnološki napredan sustav koji im omogućuje da se fokusiraju na svoje poslovanje, dok mi preuzimamo brigu o regulatornim zahtjevima i sigurnosti. Naš cilj je da digitalizacija poslovnih procesa postane standard, a ne izazov, izjavila je Andreja Kajtaz, direktorica Sektora digitalnih rješenja u Fini.