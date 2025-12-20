Hrvatski Telekom i Financijska agencija (Fina) sklopili su stratešku suradnju kojom poslovnim korisnicima donose dodatnu vrijednost u digitalizaciji financijskih procesa, objavljeno je iz HT-a. Suradnja je usmjerena na osiguravanje najviše razine sigurnosti, zakonske usklađenosti i jednostavnosti u razmjeni e-računa, uz zadržavanje svih postojećih pogodnosti HT-ove usluge HT EDI.tri vijesti o kojima se priča Promjena pristupa Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka Jeste koristili njihove proizvode? Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače" Visoko na litici Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Digitalizacija poslovanja u Hrvatskoj ubrzano napreduje, a zakonski zahtjevi, uključujući fiskalizaciju e-računa, postaju sve složeniji. Kako ističu, Hrvatski Telekom prepoznao je potrebu da korisnicima ponudi rješenje koje je jednostavno i dostupno, ali istovremeno u potpunosti usklađeno s regulatornim okvirima. Fina, s druge strane, kao institucija s dugoročnim iskustvom pružatelja usluga povjerenja i informacijskog posredništva, prirodan je partner u ostvarenju tog cilja.
Korisnici HT EDI usluge i dalje imaju na raspolaganju sve funkcionalnosti na koje su navikli: jednostavno kreiranje, slanje i primanje e-računa, besplatnu digitalnu arhivu, korištenje bez ugovorne obveze, jednostavno povezivanje s računovodstvenim servisima, web platformu i mobilnu aplikaciju za upravljanje e-računima i korisničku podršku 24/7.
U pozadini sustava Fina osigurava razmjenu e-računa i fiskalizaciju te potpunu zakonsku usklađenost, čime korisnici dobivaju dodatnu razinu sigurnosti – bez dodatnih troškova i bez promjena u načinu rada. Sve regulatorne i tehničke procese preuzima Hrvatski Telekom kroz integraciju s Finom, tako da korisnici i dalje rade u poznatom i jednostavnom HT EDI sučelju, uz dodanu sigurnost servisa Fina e-Račun.
Zahvaljujući Fini, fiskalizacija i zakonski zahtjevi trajno su pokriveni bez dodatnog angažmana korisnika, brzu prilagodbu zakonskim promjenama. Fina prati i implementira regulatorne promjene, dok HT osigurava da složenost procesa ostane nevidljiva krajnjem korisniku te otpornost i skalabilnost sustava. Finina infrastruktura omogućuje obradu velikih volumena računa, dok Hrvatski Telekom isporučuje jednostavno i pouzdano korisničko iskustvo.
Suradnja HT-a i Fine donosi novu dimenziju digitalnog poslovanja u Hrvatskoj. Spoj telekomunikacijske inovativnosti i financijske pouzdanosti stvara rješenje koje je jednostavno, sigurno i potpuno usklađeno s propisima. Na ovaj način, Hrvatski Telekom korisnicima pruža cjelokupno fiskalizacijsko rješenje - premium fiskalnu blagajnu namijenjenu maloprodaji i svim oblicima neposredne naplate, uz brzu i pouzdanu obradu transakcija u skladu s F1 zahtjevima, dok moderna EDI platforma omogućuje slanje i primanje e-računa između poslovnih korisnika. Za korisnike to znači manje brige, više vremena za razvoj poslovanja i sigurnost da su uvijek korak ispred zakonskih zahtjeva. Ovo je tek početak – zajedno gradimo budućnost u kojoj digitalizacija nije opcija, već standard, a poslovanje postaje brže, transparentnije i dostupno svima, izjavila je Ivana Beli Oštarčević, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje portfeljem usluga za poslovne korisnike u Hrvatskom Telekomu.
Fina je već dugi niz godina pouzdan partner hrvatskih poduzeća u području digitalnih financijskih usluga. Naša uloga u ovom partnerstvu je osigurati najvišu razinu sigurnosti, zakonske usklađenosti i pouzdanosti u razmjeni e-računa i fiskalizaciji. Vjerujemo da zajedničkim rješenjem s Hrvatskim Telekomom korisnicima pružamo jednostavan, ali tehnološki napredan sustav koji im omogućuje da se fokusiraju na svoje poslovanje, dok mi preuzimamo brigu o regulatornim zahtjevima i sigurnosti. Naš cilj je da digitalizacija poslovnih procesa postane standard, a ne izazov, izjavila je Andreja Kajtaz, direktorica Sektora digitalnih rješenja u Fini.