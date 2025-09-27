Dvije stvari koje će gotovo pa sigurno obilježiti budućnost tehnološkog tržišta su umjetna inteligencija i robotika. Iako mnogi već danas bez AI-a ne mogu zamisliti svoje živote, jednom kada se pojavi opća umjetna inteligencija, odnosno superinteligencija, naša bi ovisnost o toj tehnologiji mogla postati puno veća.

Što se robotike tiče, još smo na početku razvoja, no kako velike tehnološke kompanije ulažu milijarde u napredne humanoidne robote, jasno je kakva su njihova očekivanja na tom tržištu. Tesla je daleko dogurala sa svojim robotom Optimus, veliki napredak ostvarile su i kineske kompanije, a poznato je da je ovo tržište zanimljivo i Appleu. Ipak, dok je većina fokusirana na hardver, Meta ima malo drukčije planove.

Android za robotiku

Iako Zuckerbergova kompanija također razvija vlastitog humanoidnog robota (njegovo kodno ime je Metabot) koji će moći obavljati kućanske poslove, veći fokus stavili su na softver, odnosno softversku platformu za robote. Takvu platformu planiraju licencirati drugim kompanijama koje bi razvijale vlastiti hardver, no umjesto da razvijaju i vlastiti softver, koristit će Metinu platformu.

Njihov plan najbolje je opisati kao Android za robotiku jer, kao što Android pokreće hardver različitih mobilnih proizvođača, tako bi i Metina platforma mogla pokretati robote drugih kompanija.

Kako je to objasnio izvršni tehnološki direktor tvrtke Andrew Bosworth, on vjeruje kako će Metin robotski tim kojeg predvodi bivši CEO Cruisea Marc Whitten u suradnji s njihovim laboratorijem za superinteligenciju, pronaći učinkovito rješenje. Na Engadgetu kažu kako je prvi korak za takvu platformu razvoj tzv. “modela svijeta” koji robotima može pomoći u izvršavanju softverskih simulacija koje su potrebne za animiranje i pokretanje robotske ruke, dok daljnji koraci uključuju širenje na složenije pokrete i zadatke.

Što se kućanskog robota tiče, nije poznato kakav je napredak do sada postignut, no jasno je kako će proći još dosta vremena dok se pojavi na tržištu, osim ako iz nekog razloga kompanija ne prekine taj projekt i orijentira se samo na softver.

