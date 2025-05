Elon Musk komentirao tehnologiju koju razvija i Tesla: To je tehnološki san koji se može pretvoriti u SF noćnu moru

Među delegacijom koju je Donald Trump poveo u Rijad na saudijsko-američki investicijski forum, među inim, bio je i Elon Musk. Najbogatiji čovjek na svijetu koji sada ima važnu ulogu u američkoj administraciji (iako se čini kako se ta uloga bliži kraju), na forumu je govorio o budućnosti u kojoj bi važnu ulogu mogli imati roboti.

Kad se robot otme kontroli: Pogledajte kaos koji podsjeća na Terminatora

I on, tj. Tesla u tome vidi veliku priliku te njegova tvrtka već neko vrijeme razvija robota Optimus koji će na početku pomagati u tvornicama, no kako vjeruje Musk, jednom bi mogao postati sastavni dio kućanstava. Takvi bi roboti, cijene između 20 do 30 tisuća dolara, mogli šetati pse, kositi travnjake, obavljati šoping, posluživati pića pa čak i čuvati djecu.

Roboti će s vremenom postati toliko napredni, da će u budućnosti svi htjeti imati vlastitog osobnog robota pa bi jednom na svijetu mogli biti čak na desetke milijardi takvih robota. Mislim da idemo prema radikalno drukčijem svijetu. Mislim prema dobrom svijetu, zanimljivom svijetu, rekao je u Rijadu Musk.

Ne želimo scenarij iz Terminatora

Osim što će nam roboti pomagati i rasteretiti nas kućanskih obveza, šef Tesle kaže kako će otvoriti i nevjerojatan ekonomski potencijal pa bi uz njihovu pomoć gospodarstva diljem svijeta mogla procvjetati. Također, nije zaboravio spomenuti i robote na kotačima, odnosno autonomna vozila i robotaksije koji bi jednom mogli postati uobičajen prizor na cestama diljem svijeta. Naravno, i to ide u prilog Tesli koja razvija vlastite robotaksije, kao i tehnologiju za autonomno upravljanje vozilima.

Tehnologijom koja će donijeti revoluciju rada mogli bi dominirati - Kinezi

S jedne strane, Muskova vizija budućnosti vezana uz robote čini se kao tehnološki san, komentirali su na Huffington Postu, no s druge strane, taj se san lako može pretvoriti u znanstveno-fantastičnu noćnu moru. Na to je u Rijadu upozorio i sam Musk: Ako to ne napravimo kako treba, možete imati nešto kao film Jamesa Camerona, Terminator. A taj ne želimo.