Iako Hrvati i dalje vole gotovinu, ovaj je način plaćanja postao njihov prvi izbor

Posebno je zanimljiv rast korištenja virtualnih kartica putem mobitela ili pametnog sata.

20.08.2025. / 11:36
Iako je godinama slovilo daje "keš kralj", čini se kako se navike mijenjaju i u Hrvatskoj. Naime, istraživanje Masterindex, koje je provela agencija Improve za Mastercard, pokazalo je kako čak 96 posto građana Hrvatske ima barem jednu platnu karticu. Istovremeno, gotovo polovica ih ima tri ili više.  

Kako je pokazalo istraživanje, najčešći su izbor debitne kartice, koje koristi 86 posto ispitanika, dok 47 posto koristi kreditne kartice, pri čemu je popularnija charge (38 posto) nego revolving varijanta (18 posto). Prepaid kartice koristi 28 posto građana.

Istraživanje je pokazalo da korištenje kartica raste s dobi i primanjima. Tako građani stariji od 40 godina i oni s višim prihodima u prosjeku posjeduju 2,8 kartica, dok gotovo polovica ispitanika (44 posto) ima čak tri ili više kartica.

Na fizičkim prodajnim mjestima, 70 posto građana karticama plaća tri ili više puta tjedno. Kartično plaćanje najviše koriste osobe u dobi od 40 do 49 godina (38posto), visokoobrazovani (37posto) i oni s višim primanjima.

Posebno je zanimljiv rast korištenja virtualnih kartica putem mobitela ili pametnog sata, koje kao sredstvo plaćanja koristi 24 posto ispitanika, što je rast od sedam postotnih poena u odnosu na prošlu godinu. Među mladima od 18 do 29 godina čak trećina koristi ovu vrstu plaćanja, a najviše ih nalazimo u Zagrebu, Istri, Primorju i Gorskom kotaru te među onima sa srednjim i visokim primanjima.

Rastuća popularnost virtualnih kartica i visoka prisutnost kartičnog plaćanja pokazatelj su koliko brzo Hrvati prihvaćaju digitalna rješenja u svakodnevnom životu, istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. To otvara priliku za daljnji razvoj usluga koje su brže, sigurnije i jednostavnije za korištenje, a upravo takva rješenja Mastercard kontinuirano donosi na tržište.

Volimo na rate

Plaćanje na rate postaje važan alat za građane. Istraživanje je pokazalo da više od polovice ispitanika (53 posto) već koristi obročnu otplatu, što im omogućuje bolju alokaciju troškova (60 posto) i lakše plaćanje većih iznosa (58 posto). Ovaj način plaćanja popularniji je kod starijih od 40 godina i građana s višim primanjima. Nešto više od trećine zahvaljujući ratama ističe da si može priuštiti određene stvari koje inače ne bi mogli (34 posto).

Iako gotovina i dalje ima svoje mjesto, posebno među onima s nižim prihodima, kartice su sada dominantan oblik plaćanja na prodajnim mjestima, a mladi sve više koriste digitalna rješenja za plaćanje.

Online kupovina sada je već uobičajeni dio potrošačkog ponašanja, što potvrđuje podatak da gotovo polovica građana (48 posto) kupuje online barem jednom mjesečno. Pritom, valja naglasiti, 93 posto građana svoju online kupnju plaća karticama. Rast broja onih koji plaćaju karticama online na mjesečnoj razini (52 posto) pokazuje kako sigurnost i praktičnost digitalnog plaćanja sve više dobivaju na važnosti. U online kupnji, očekivano, prednjače mladi i građani viših prihoda, nego oni s nižim. Građani, pokazuje istraživanje, online najviše kupuju odjeću i obuću (75 posto), elektroniku (42 posto), kozmetičke proizvode (37 posto) i ulaznice za kino, kazalište i koncerte (32 posto).

Da kartice postaju sve raširenije i kad je u pitanju davanje napojnica pokazuje podatak da je već 31 posto građana koristilo ovu opciju. To predstavlja značajan porast od 12 postotnih poena u odnosu na prošlu godinu. Kartično davanje napojnica posebno podržavaju oni s visokim prihodima (25 posto) i oni koji su to već isprobali (28 posto).

