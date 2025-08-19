Neprirodno i prilično strašno: Kinezi razvijaju robota koji će moći nositi fetus i - rađati

Roboti će, uvjeravaju nas stručnjaci, s vremenom preuzeti sve veći broj poslova koje danas obavljaju ljudi. Umjetna inteligencija već bi kroz nekoliko godina mogla zamijeniti brojne ljude na administrativnim, birokratskim pa čak i kreativnim poslovima, a jednom bi roboti mogli obavljati i brojne fizičke poslove i zamijeniti čak i majstore. Od tog smo scenarija još daleko, no čini se kako smo sve bliži jednom drugom, mnogima nezamislivom scenariju.

Kako je prenijelo više medija, bazirajući se na informacijama iz Kine, znanstvenici u toj zemlji razvijaju prvog tzv. “robota za trudnoću” koji će moći nositi fetus u svom mehaničkom trbuhu i na kraju - roditi.

Umjetna maternica

Na takvom robotu koji bi, u teoriji, trebao zamijeniti surogat majke, rade znanstvenici iz kineske kompanije Kaiwa Technology. Oni ne žele napraviti samo klasični inkubator, već humanoida koji može replicirati cijeli proces - od začeća pa do isporuke. Robot će biti opremljen umjetnom maternicom koja putem posebnog crijeva dobiva sve nutrijente potrebne za rast i razvoj.

Znanstvenici robota razvijaju s ciljem prodaje, a kada se pojavi na tržištu - što se najavljuje tijekom sljedeće godine, njegova će cijena iznositi oko 14 tisuća dolara. Prema osnivaču tvrtke, Dr Zhangu Qifengu, razvoj umjetne maternice već je u uznapredovaloj fazi te je sljedeći korak njena implementacija u abdomen samog robota, kako bi se u njoj mogao razviti i rasti fetus.

Mnogo toga nije poznato

Usprkos toj uznapredovaloj fazi razvoja, mnoge stvari oko tehnologije nisu poznata pa tako nije poznato kako će se jajna stanica i spermij oploditi i umetnuti u umjetnu maternicu te kako će robot - roditi. Čini se kako se ova tehnologija može iskoristiti i bez umetanja umjetne maternice u humanoidnog robota, a pogotovo bez korištenja izraza - rađanje. Također, jasno je kako ova tehnologija dolazi s mnogo nedoumica te potencijalnih etičkih i pravnih problema, a mnogi su je komentirali kako je jednostavno - neprirodna.

Iako se činjenica da bi robot mogao nositi nečije dijete čini bizarna, a čak pomalo i strašna, na NY Postu kažu kako bi mnogim parovima mogla postati primamljiva samo iz jednog razloga - cijene. Dok Kinezi spominju cijenu od 14 tisuća dolara za njegovo korištenje, cijena surogat majke u SAD-u može stajati između 100 i 200 tisuća dolara.

