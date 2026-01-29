Na iPhoneu i uređajima koje pokreće Android danas su dostupne brojne sigurnosne opcije s kojima se može spriječiti da vam se netko dokopa podataka na telefonu. Mnogi na svojim mobilnim uređajima drže brojne privatne i osjetljive podatke - od brojeva bankovnih kartica i računa do nekakvih intimnih fotografija koje nisu za svačije oči tako da, kada bi se netko dokopao telefona i otključao ga, to bi bila prava katastrofa za korisnike.

Toga su svjesni i u Googleu pa su ovaj tjedan najavili novu nadogradnju svojih alata za zaštitu u slučaju krađe za Androide s kojima žele spriječiti taj neželjeni i najgori scenarij. Sve nove opcije protiv krađe i zaštite od neovlaštenog pristupa telefona nadograđuju se na postojeće i ranije predstavljene značajke koje su već sada dostupna na Androidima.

Novo ažuriranje koje je dostupno za telefone koji rade na Androidu 16 dodatno otežava osobama koje se dokopaju tuđeg telefona otključavanje samog uređaja i pristup podacima, ali i pruža ključnu zaštitu važnim aplikacijama koje su instalirane na uređaju.

Veća kontrola nad sigurnosnim opcijama

Jedan od noviteta odnosi se na poboljšanu zaštitu od pokušaja pogađanja šifre, uzorka ili PIN-a i otključavanja ekrana, odnosno telefona i to tako što će Google će sada produžiti vrijeme između neuspjelih pokušaja. Kako ne bi došlo do zaključavanje ekrana zbog nekakve greške (npr. ako se dijete dokopa telefona i počne pritiskati tipke), identični netočni pokušaji neće se uračunati u ograničenja ponovnih pokušaja.

Drugi takav novitet odnosi se na proširenu provjeru identiteta. Prošle godine predstavljena je opcija provjere identiteta koja automatski zaključava osjetljive postavke biometrijskom autentifikacijom ako se osoba nalazi izvan pouzdanog područja. S novom nadogradnjom, ovaj alat sada pokriva sve opcije i aplikacije koje koriste Android Biometric Prompt, uključujući i financijske aplikacije kao i Google Password Manager.

Android korisnicima sada daje i veću kontrolu nad daljinskim zaključavanjem, alatom koji omogućuje zaključavanje vašeg ukradenog ili izgubljenog telefona putem bilo kojeg preglednika internetskih stranica. Tom procesu sada je moguće dodati sigurnosno pitanje ili izazov kako bi bili sigurni da samo pravi vlasnik može pokrenuti zaključavanje.

Izvor: ZDNet