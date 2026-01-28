Ljubitelji Applea s velikim su nestrpljenjem čekali prošlogodišnje predstavljanje nove generacije Appleovih telefona. Naime, tržišni analitičari i mediji mjesecima su najavljivali potpuno novi model iPhonea za kojeg se vjerovalo kako bi mogao privući veliki broj kupaca i pokrenuti potpuno novo tržište tankih pametnih telefona.

No iako u Appleu mogu biti itekako zadovoljni potražnjom za svojim telefonima posljednje generacije, jedino se model Air pokazao kao teški debakl. Pokazalo se da njegove dimenzije, odnosno činjenica što je to najtanji iPhone do sada uopće nisu korisnicima bitni koliko neke druge stvari poput kamera i baterije, oko čega je Apple napravio kompromis s modelom Air.

Nova generacije bez kompromisa?

Ubrzo nakon predstavljanja, mrežom su se proširile informacije kako je Apple prvo smanjio pa u potpunosti otkazao nove narudžbe ovog uređaja od svojih partnera i proizvođača komponenata, a u pitanje je došla i druga generacija ovog telefona. Tada se govorilo kako je Apple u potpunosti od nje odustao, dok prema drugim glasinama Air 2 ostaje u planovima kompanije, no ne odmah 2026., već godinu kasnije.

Ovog tjedna na internetu su se pojavile nove glasine prema kojima Apple ipak neće odustati od tankih telefona, već će pokušati riješiti probleme koji utječu na prodaju. Prvenstveno - kameru. Model Air ima samo jednu kameru i to je u današnje vrijeme kada mnogi žive na društvenim mrežama poput Instagrama na kojima konstantno objavljuju fotografije i videa, mnogima neprihvatljivo.

iPhone Air 2, prema informacijama koje su objavili na Phone Areni, tako bi, pored glavne kamere, trebao dobiti još jednu, ultraširoku kameru.

Osim toga, iz Applea su navodno od proizvođača komponenata zatražili dizajn tanjih komponenata za Face ID kako bi, zajedno s dodatnom kamerom, mogli stati u drugu generaciju tankog telefona. Ta tanka komponenta za Face ID jednom bi se čak mogla instalirati i u MacBookove.

Stiže već ove godine ili početkom 2027.?

Ako Apple uspije u svom naumu, odnosno da model Air 2 dobije još jednu kameru, a obožavatelji ove kompanije nadaju se i izdržljivijoj bateriji - i naravno ako pri tome ne dođe do poskupljenja, taj bi iPhone mogao postati jedan od popularnijih telefona ove kompanije.

Za sada se spominju dva potencijalna datuma predstavljanja ovog telefona. Jedan je u rujnu ove godine, zajedno s modelima iPhone 18 i vjerojatno prvim Appleovim preklopnim modelom iPhone Fold, a spominje se i početak 2027. godine. Iz Applea, naravno, ovaj telefon ne spominju.

Izvor: Phone Arena