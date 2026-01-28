Alarm se oglašava. Zvuk sirene poziva na brzu akciju - vatrogasci se ustaju, zatežu rukavice, stavljaju kacige i kreću prema vozilima. Nema stajanja. Nema predaje. Svaki pokret je precizan, svaka odluka brza, a spremnost i otpornost dio su njihove svakodnevnice. Upravo ta dinamika i izdržljivost inspirirala je kampanju za novu REDMI Note 15 seriju, koju karakterizira Titan otpornost - pametni telefoni dizajnirani da izdrže svakodnevni život, neočekivane situacije i sve izazove korisnika.tri vijesti o kojima se priča Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Radili na tome više od 10 godina Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet Alex Karp Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Nova REDMI Note 15 serija kombinira dugotrajnu bateriju, ojačanu otpornost na padove i poboljšanu zaštitu od prašine i vode, uz unaprijeđene kamere, performanse na razini flagship uređaja i besprijekorno korisničko iskustvo, a na hrvatskom tržištu dostupna je od 22. siječnja. U kampanji za novu liniju Xiaomi pametnih telefona, predanost i spremnost vatrogasaca na akciju inspiracija su za prikaz REDMI Titan otpornosti - standarda koji podiže izdržljivost na novu razinu.
Strukturna otpornost dodatno ojačana
Najjači uređaji iz nove serije - REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G dobili su SGS Premium Performance certifikat, koji potvrđuje otpornost na padove, pritisak i savijanje. Temeljeni na REDMI Titan strukturi, modeli kombiniraju visokočvrstu matičnu ploču, ojačani srednji okvir i višeslojni sustav apsorpcije udaraca, uz Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, što omogućuje certificiranu otpornost na padove s visine do 2,5 metra. REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno koristi izuzetno čvrstu stražnju ploču od stakloplastike, koja poboljšava apsorpciju udaraca bez povećanja mase. Ostali modeli prošli su SGS test sveobuhvatne otpornosti na udarce i padove, osiguravajući pouzdanu zaštitu u stvarnim uvjetima.
Zaštita od prašine i vode
REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G zadovoljavaju standarde IP66 i IP68 te su certificirani za uranjanje do dva metra dubine tijekom 24 sata. Ostali modeli nude poboljšanu zaštitu od prašine i vode, a Wet Touch 2.0 osigurava responzivnost zaslona čak i kada je mokar.
Napredne mogućnosti kamere
REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G opremljeni su novom 200 MP kamerom vrhunske jasnoće, uz globalni debi 200 MP HPE senzora, veliki senzor od 1/1,4 inča i naprednu AI obradu za detaljne i prirodne fotografije u različitim uvjetima.
Performanse i povezivost
REDMI Note 15 Pro+ 5G pokreće Snapdragon® 7s Gen 4, a Xiaomi IceLoop sustav hlađenja trostruko povećava učinkovitost prijenosa topline. Svi modeli koriste novu generaciju Snapdragon i MediaTek čipseta, podržavaju Google Gemini i Circle to Search with Google, dok Pro modeli dodatno integriraju Xiaomi HyperAI i Xiaomi Offline Communication za glasovnu komunikaciju na udaljenostima i bez mrežne pokrivenosti.
Impresivno iskustvo zaslona i zvuka
REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G imaju 6,83-inčne zaslone, dok ostali modeli koriste 6,77-inčne zaslone, s vršnom svjetlinom od 3.200 nita i trostrukim certifikatima za zaštitu očiju. Zvuk je pojačan do 400 % za Pro modele i 300 % za ostale, pružajući jasniji i glasniji doživljaj.
Dugotrajnost baterije
U središtu ovog unaprjeđenja nalazi se poboljšano baterijsko iskustvo. REDMI Note 15 Pro+ 5G opremljen je 6.500 mAh silicij–ugljičnom (SiC) baterijom s 10 % SiC udjela, u kombinaciji sa 100 W HyperCharge i 22,5 W obrnutim punjenjem, što omogućuje vrhunsku autonomiju i brzo punjenje. SiC tehnologija baterija, koja se prvi put pojavljuje u REDMI Note seriji, omogućuje veću energetsku gustoću u kompaktnom kućištu.
Promo ponuda
Za Pro modele iz nove REDMI Note 15 serije, sve do kraja veljače vrijedi promo ponuda - uz kupnju REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G uređaja na poklon se dobiva Xiaomi Smart Band 10 i REDMI Buds 8 Lite.