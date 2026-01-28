Alarm se oglašava. Zvuk sirene poziva na brzu akciju - vatrogasci se ustaju, zatežu rukavice, stavljaju kacige i kreću prema vozilima. Nema stajanja. Nema predaje. Svaki pokret je precizan, svaka odluka brza, a spremnost i otpornost dio su njihove svakodnevnice. Upravo ta dinamika i izdržljivost inspirirala je kampanju za novu REDMI Note 15 seriju, koju karakterizira Titan otpornost - pametni telefoni dizajnirani da izdrže svakodnevni život, neočekivane situacije i sve izazove korisnika.

Nova REDMI Note 15 serija kombinira dugotrajnu bateriju, ojačanu otpornost na padove i poboljšanu zaštitu od prašine i vode, uz unaprijeđene kamere, performanse na razini flagship uređaja i besprijekorno korisničko iskustvo, a na hrvatskom tržištu dostupna je od 22. siječnja. U kampanji za novu liniju Xiaomi pametnih telefona, predanost i spremnost vatrogasaca na akciju inspiracija su za prikaz REDMI Titan otpornosti - standarda koji podiže izdržljivost na novu razinu.

Strukturna otpornost dodatno ojačana

Najjači uređaji iz nove serije - REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G dobili su SGS Premium Performance certifikat, koji potvrđuje otpornost na padove, pritisak i savijanje. Temeljeni na REDMI Titan strukturi, modeli kombiniraju visokočvrstu matičnu ploču, ojačani srednji okvir i višeslojni sustav apsorpcije udaraca, uz Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, što omogućuje certificiranu otpornost na padove s visine do 2,5 metra. REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno koristi izuzetno čvrstu stražnju ploču od stakloplastike, koja poboljšava apsorpciju udaraca bez povećanja mase. Ostali modeli prošli su SGS test sveobuhvatne otpornosti na udarce i padove, osiguravajući pouzdanu zaštitu u stvarnim uvjetima.

Zaštita od prašine i vode



REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G zadovoljavaju standarde IP66 i IP68 te su certificirani za uranjanje do dva metra dubine tijekom 24 sata. Ostali modeli nude poboljšanu zaštitu od prašine i vode, a Wet Touch 2.0 osigurava responzivnost zaslona čak i kada je mokar.

Napredne mogućnosti kamere

REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G opremljeni su novom 200 MP kamerom vrhunske jasnoće, uz globalni debi 200 MP HPE senzora, veliki senzor od 1/1,4 inča i naprednu AI obradu za detaljne i prirodne fotografije u različitim uvjetima.

Performanse i povezivost

REDMI Note 15 Pro+ 5G pokreće Snapdragon® 7s Gen 4, a Xiaomi IceLoop sustav hlađenja trostruko povećava učinkovitost prijenosa topline. Svi modeli koriste novu generaciju Snapdragon i MediaTek čipseta, podržavaju Google Gemini i Circle to Search with Google, dok Pro modeli dodatno integriraju Xiaomi HyperAI i Xiaomi Offline Communication za glasovnu komunikaciju na udaljenostima i bez mrežne pokrivenosti.

Impresivno iskustvo zaslona i zvuka

REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G imaju 6,83-inčne zaslone, dok ostali modeli koriste 6,77-inčne zaslone, s vršnom svjetlinom od 3.200 nita i trostrukim certifikatima za zaštitu očiju. Zvuk je pojačan do 400 % za Pro modele i 300 % za ostale, pružajući jasniji i glasniji doživljaj.

Dugotrajnost baterije

U središtu ovog unaprjeđenja nalazi se poboljšano baterijsko iskustvo. REDMI Note 15 Pro+ 5G opremljen je 6.500 mAh silicij–ugljičnom (SiC) baterijom s 10 % SiC udjela, u kombinaciji sa 100 W HyperCharge i 22,5 W obrnutim punjenjem, što omogućuje vrhunsku autonomiju i brzo punjenje. SiC tehnologija baterija, koja se prvi put pojavljuje u REDMI Note seriji, omogućuje veću energetsku gustoću u kompaktnom kućištu.

Promo ponuda

Za Pro modele iz nove REDMI Note 15 serije, sve do kraja veljače vrijedi promo ponuda - uz kupnju REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G uređaja na poklon se dobiva Xiaomi Smart Band 10 i REDMI Buds 8 Lite.

