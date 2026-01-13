Rasprava o budućem statusu Grenlanda eskalirala je nakon političkih događaja nevezanih za arktičko područje. Nakon što su Sjedinjene Američke Države 3. siječnja uklonile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura s vlasti, Bijela kuća je priopćila da američki predsjednik Donald Trump ponovno razmatra "čitav niz mogućnosti" za stjecanje Grenlanda, uključujući i uporabu vojne sile.

Nekoliko dana poslije, američki znanstvenici javno su reagirali na to. Pismo pod naslovom "Izjava američkih znanstvenika u solidarnosti s Grenlandom" objavljeno je 9. siječnja i otvoreno je za sve znanstvenike sa sjedištem u SAD-u koji su radili na Grenlandu. U pismu je do njegove objave prikupljeno 204 potpisa američkih znanstvenika.

Grenland zauzima središnje mjesto u nizu znanstvenih disciplina, od glaciologije do evolucijske biologije. Temperature na Arktiku rastu višestruko brže od svjetskog prosjeka, zbog čega je taj arktički otok presudan za klimatska istraživanja. Podaci prikupljeni na Grenlandu temelj su razumijevanja dinamike ledenog pokrova, porasta razine mora i širih klimatskih sustava.

Časopis Nature razgovarao je s Yarrow Axford, paleoklimatologinjom i znanstvenom komunikatoricom iz Lexingtona u američkoj saveznoj državi Massachusetts. Axford vodi istraživačku skupinu na Sveučilištu Northwestern i jedna je od pokretačica inicijative otvorenog pisma. Njezina istraživanja rekonstruiraju klimu prošlih razdoblja analizom jezerskih sedimenata prikupljenih na Grenlandu.

Axford ističe da se grenlandski ledeni pokrov u posljednjih nekoliko desetljeća promijenio iznimno brzo, s posljedicama koje nadilaze lokalni prostor. Učinci na razinu mora i moguće promjene oceanskih struja daju Grenlandu ključnu ulogu u globalnom klimatskom sustavu.

Prema Axford, nezadovoljstvo političkom retorikom oko Grenlanda rašireno je u SAD-u, ali znanstvenici ga doživljavaju osobno zbog bliskih veza s grenlandskim kolegama i zajednicama. Otvoreno pismo američkih znanstvenika ima dva cilja: izraziti solidarnost s partnerima na Grenlandu i potaknuti američke znanstvenike da se oglase putem medija i političkih kanala u Washingtonu.

Axford ukazuje na poruku koja se često pojavljuje u objavama Grenlanđana na društvenim mrežama i koja glasi: Grenland donosi odluke za Grenland. Grenland pripada nama i samo nama. Nada se da će pismo ohrabriti partnere i suradnike na Grenlandu, a istodobno podsjetiti američke donositelje odluka na vrijednost desetljećima građene znanstvene suradnje.