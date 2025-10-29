Ispod Grenlanda odvija se tiha geološka revolucija. Dok se ledeni pokrivač ubrzano topi, samo tlo Grenlanda počinje se izmicati i preoblikovati, mijenjajući temelje buduće navigacije na Arktiku.

Znanstvenici s Tehničkog sveučilišta u Danskoj (DTU) analizirali su dvadeset godina GPS očitanja na pedeset osam točaka diljem Grenlanda. Podaci pokazuju da se Grenland pomiče prema sjeverozapadu za oko dva centimetra godišnje, pri čemu se neka područja šire, a druga skupljaju.

Sve u svemu, to znači da Grenland postaje malo manji, ali to bi se moglo promijeniti u budućnosti uz ubrzano otapanje koje sada vidimo, ističe Danjal Longfors Berg, geofizičar s DTU-a, u članku objavljenom na stranicama tog sveučilišta.

Geološke sile u pitanju

Tri procesa mijenjaju grenlandsku koru: gibanje tektonskih ploča, smanjenje pritiska zbog topljenja ledenjaka i glacijalna izostatska prilagodba (GIA), koja traje još od posljednjeg ledenog doba. Znanstvenici su razdvojili te utjecaje koristeći GPS postaje na Grenlandu i u Sjevernoj Americi, računalno modeliranje te procjene kretanja unazad 26.000 godina.

Njihovi rezultati, objavljeni u časopisu Journal of Geophysical Research: Solid Earth, daju dosad najpreciznija mjerenja tog pomaka.

Led koji se otopio u posljednjim desetljećima gurnuo je Grenland prema van i uzrokovao izdizanje, pa se površina zapravo povećala tijekom tog razdoblja. Istovremeno vidimo kretanje u suprotnom smjeru, gdje se Grenland izdiže i skuplja zbog pretpovijesnih promjena u ledenim masama povezanim s posljednjim ledenim dobom i njegovim završetkom, pojašnjava Berg.

To znači da se istodobno odvijaju dvije suprotne reakcije u Zemljinoj kori, odnosno kratkoročno širenje zbog topljenja i dugotrajno skupljanje zbog zaostalog učinka ledenog doba.

Zašto je to važno?

Promjene vezane za Grenland utječu na kartografiju i plovidbu. Važno je razumjeti kretanje kopnenih masa. Ona su, naravno, zanimljiva za geoznanost. No također su ključna za geodetska mjerenja i navigaciju s obzirom na to da se čak i fiksne referentne točke na Grenlandu polako pomiču, naglašava na kraju Berg.