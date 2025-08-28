Današnji automobili toliko su puni napredne tehnologije i različitih opcija da se o njima često govori kao o računalima na kotačima. Dok mnoge takve opcije poboljšavaju korisničko iskustvo za volanom ili unutar vozila, neke od njih doslovno mogu - spasiti živote.

Riječ je o naprednim opcijama asistencije u vožnji zahvaljujući kojima se značajno može smanjiti broj nesreća, a time i ozlijeđenih i poginulih u prometnim nesrećama. Ipak, usprkos tome, dio vozača ne želi takve opcije te ih, iako su im dostupne - isključuje.

To nije eksperimentalna, već dokazana tehnologija

Jedno istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u The Independentu, pokazuje da oko 20 posto vozača isključuje barem jednu od tih opcija asistencije u vožnji, dok je taj postotak na drugim tržištima još i veći.

Među najčešćim opcijama asistencije spominju se automatska kočnica, koja sprječava udarac u stražnji dio vozila ispred, zatim upozorenje na mrtvi kut, opcija održavanja udaljenosti između vozila ispred te tehnologija koja zadržava vozila unutar cestovne trake.

Svi ti sustavi, naglašavaju stručnjaci, nisu dio nekakve eksperimentalne tehnologije, već je riječ o opcijama koje su se već dokazale u vožnji i zahvaljujući kojima je osjetno smanjen broj nesreća. Podaci za SAD tako pokazuju smanjenje udaraca u stražnji dio automobila od čak 50 posto kada se koristi automatska kočnica, dok se pri korištenju asistenta koji zadržava vozila unutar traka broj prometnih nesreća smanjio za gotovo 20 posto.

Treba naglasiti kako je ta tehnologija napravljena za sprječavanje jedne od najčešćih, a često i smrtonosne vrste nesreća - one kada automobil sleti s ceste ili kada prilikom prestrojavanja udari u vozilo u drugoj traci. Asistent koji zadržava vozilo unutar traka baziran je na kamerama te, kada primijeti da vozač prelazi u drugu traku, vrši lagani pritisak na volan kako bi ispravio vozilo na sredinu trake. Iako je riječ o ponekad i spasonosnoj opciji, čak 45 posto vozača deaktivira upravo tog asistenta za održavanje vozila unutar traka.

Nemaju osjećaj kontrole nad vozilom

Razlog zašto ga mnogi isključuju jest što u određenim situacijama - poput zavojitih cesta, na mjestima na kojima su oznake izblijedjele ili su radovi u tijeku taj asistent može davati česta upozorenja ili ispraviti volan kada to nije potrebno. U nekim slučajevima ispravljanje volana može biti preagresivno, pa vozači nemaju osjećaj kontrole nad vozilom, što je frustrirajuće i može biti opasno.

Pored toga, razlozi zašto vozači gase asistente odnose se i na lažne alarme, konstantna upozorenja i pretjerano ispravljanje, pri čemu neki isključe sigurnosne opcije nakon samo jednog lošeg iskustva, dok drugi niti ne shvaćaju princip na kojem tehnologija radi. Također, u nekim slučajevima, umjesto da pročitaju upute o tehnologiji, dio vozača uči o njoj tijekom same vožnje, dok su ponekad upute prilično komplicirane ili vozači uopće nisu svjesni svih sigurnosnih opcija jer ih o tome nitko u autosalonu nije obavijestio.

