Zagađenje mikroplastikom utječe na plodnost muškaraca i žena, stoga je ona i demografski problem, a njena je upotreba u hrani i piću i dalje gotovo neregulirana jer ne znamo čitav opseg štetnosti plastike, upozorila je u ponedjeljak eurozastupnica Biljana Borzan u Zagrebu.

Mikoroplastiku jedemo, ulazi u vodu i zrak, udišemo je, ulazi u strukturu biljaka, i danas je jasno da ona nema dobar utjecaj na ljudsko zdravlje, a mi još uvijek nemamo reguliranu količinu plastike u hrani, rekla je.

Provedena su mnoga istraživanja utjecaja na različite sustave ljudskog organizma, u kojima se, među ostalim, ističe slabljenje funkcije jajnika, utjecaj na stvaranje spermija, ometanje razvoja fetusa, a potom i prisutnost u majčinom mlijeku.

Današnja su djeca prva generacija izložena mikroplastici i prije rođenja, kaže, dodajući da djeca potom u svoje organizme unose te čestice i iz majčinog mlijeka.

Te sitne tvari pronađene su i u mikrobiomu crijeva i mozgu, što ubrzava razvoj neurodegenerativnih promjena, a što je veća izloženost, to je veći rizik od dijabetesa i moždanog udara, navodi SDP-ova zastupnica još neka od istraživanja.

No i dalje nije provedeno istraživanje koje bi pokazalo utjecaj izloženosti mikroplastici na cjelokupni ljudski organizam.

Stoga je zastupnica iz grupacije Socijalista i demokrata (S&D) naručila „najopsežnije istraživanje o utjecaju mikroplastike na ljudsko zdravlje dosad“, koje će provesti Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA).

Zakoni se ne donose samo na temelju nečije bojazni, kaže Borzan, stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u svojoj grupaciji, ali i kontakt osoba Europskog parlamenta za odnose s EFSA-om. Zato kaže da je ovo naručeno istraživanje dobra osnova za zakonsko rješenje ovog problema jer će se konačno znati sveobuhvatan utjecaj mikroplastike na ljudsko zdravlje.

Zastupnica ipak nalazi razloga za optimizam budući da se u Europskom parlamentu stvorio konsenzus oko toga da ovo pitanje treba regulirati.

Prije je plastika bila gledana kao samo ekološki problem izvan nas, a danas su očito svi svjesni da se radi o velikom problemu. Bojala sam se da će liberalne i desne grupacije negodovati štiteći velike igrače i industriju, ali u dosadašnjim raspravama na tu temu nije se osjetilo da smo iz različitih političkih grupacija, lijevih, desnih ili s centra, dodaje.

Čekajući rezultate istraživanja kaže da ne treba brzati sa zaključcima, a kad ih budemo imali, regulativa će ih popratiti jer čovjek „može živjeti zdravo unatoč svim udarima kojima smo izloženi“, zaključuje.