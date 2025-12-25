Tijekom 2025. godine astronomi su potvrdili više od 100 dotad nepoznatih mjeseca u Sunčevu sustavu. Znanstvenici navode da je izgledno otkriće još mnogih te da njihovo sustavno evidentiranje pomaže u razvoju modela nastanka planeta.

U ožujku je oko Saturna identificirano dodatnih 128 mjeseca, čime je njihov ukupan broj porastao na 274, u istraživanju koje je predvodio Edward Ashton iz Academije Sinice, najviše državne znanstvene institucije Tajvana. Njegov tim je analizirao višesatna opažanja s teleskopa Canada–France–Hawaii, slažući snimke kako bi uočio objekte preslabe za pojedinačno otkrivanje.

Novo otkriće uslijedilo je u kolovozu potvrdom sitnog mjeseca u orbiti Urana. Objekt, privremeno označen kao S/2025 U1, otkrila je Maryame El Moutamid iz Istraživačkog instituta Southwest u SAD-u, koristeći infracrvene snimke NASA-ina svemirskog teleskopa James Webb, čime je broj Uranovih mjeseca porastao na njih 29.

Svi uvijek vole otkrivati nove mjesece i svi uvijek vole razmišljati o tome kako će ih nazvati. To je uzbudljiv trenutak. To je svojevrsna ostavština, kaže za New Scientist Nigel Mason s britanskog Sveučilišta u Kentu.

Tu su naravno i neizbježna pitanja vezana za formiranje toliko velikog broja prirodnih satelita oko planeta u Sunčevu sustavu.

Zašto ih je toliko puno? Što je potaknulo planete da stvore 40, 50, 60 tijela tako različitih oblika i veličina? Zato je njihovo otkriće toliko uzbudljivo, jer nije riječ samo o pukom sakupljanju novih poštanskih markica, dodaje na kraju Mason, napominjući kako je naše znanje o formiranju planeta i dalje zapravo vrlo nedostatno.