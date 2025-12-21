Nakon što je humanoidni robot Unitree G1 imao ne tako uspješan susret s košarkašima Dallas Mavericksa, čini se kako mu sport baš i ne leži. Ali se zato itekako dobro snalaze na pozornici. I to u ulozi plesača.

Naime, u videu objavljenom na društvenim mrežama moguće je vidjeti grupu Unitree G1 robota kako se vrlo okretno kreću po pozornici, prate ritam pjesme, izvode plesne pokrete kojima pariraju ljudskim plesačima te čak izvode salto naprijed.

Robotski plesači nastupali su rame uz rame s kineskim pjevačem Wang Leehomom u sklopu njegove turneje "Best Place". Koncert je održan u Chengdu Dong'an Lake Sports Park dvorani pred oko 18 tisuća gledatelja.

Leehom se nakon uspješnog koncerta na svojoj stranici pohvalio robotskim plesačima.

Nastup je bio rijedak primjer robotskog plesača na koncertu, koji je spojio naprednu tehnologiju s moćnom glazbom uživo, stoji na službenoj stranici. Dok su uvodni ritmovi pjesme "Open Fire" ispunjavali prostor, pojavili su se robotski plesači i kretali se u savršenoj sinkronizaciji s koreografijom Wang Leehoma.

Obožavatelji su oduševljeno kako su roboti u Kini "na sljedećoj razini", što će zasigurno pomoći u njihovoj popularnosti, barem na domaćem tržištu.

Preostaje nam samo vidjeti što će napraviti sljedeće.