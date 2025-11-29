Europski Airbus u petak je izjavio da naređuje hitan popravak, odnosno zamjenu softvera za kontrolu leta osjetljivog na sunčevo zračenje, 6000 svojih široko korištenih zrakoplova iz obitelji A320, što će utjecati na više od polovice globalne flote.

Izgleda da je riječ o jednom od najvećih opoziva koji su pogodili Airbus u njegovoj 55-godišnjoj povijesti i dolazi tjednima nakon što je A320 pretekao Boeing 737 kao najisporučeniji model. U vrijeme kada je Airbus izdao svoju direktivu, oko 3000 zrakoplova iz obitelji A320 bilo je u zraku.

Ova direktiva mogla bi stvoriti probleme tijekom najprometnijeg vikenda putovanja u SAD-u.

Popravak uglavnom uključuje vraćanje na raniji softver, prema biltenu zrakoplovnih kompanija koji je vidio Reuters. Brojne zrakoplovne kompanije u petak su rekle da bi popravci potencijalno mogli uzrokovati kašnjenja ili otkazivanja letova.

Najveći svjetski operater A320, American Airlines, rekao je da će oko 340 od ​​njegovih 480 zrakoplova A320 trebati popravak. Izjavili su da uglavnom očekuju da će popravci biti dovršeni do subote, a za svaki avion potrebno je oko dva sata.

Drugi avioprijevoznici rekli su da će nakratko isključiti avione iz prometa kako bi obavili popravke, uključujući njemačku Lufthansu, indijski IndiGo i britanski easyJet.

U upotrebi je oko 11.300 mlažnjaka obitelji A320, uključujući 6440 osnovnog modela A320, koji je prvi put poletio 1987. Četiri od 10 najvećih svjetskih operatera obitelji A320 su velike američke aviokompanije: American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue i United Airlines.

Za otprilike dvije trećine pogođenih aviona, opoziv će teoretski rezultirati kratkim prizemljenjem jer se zrakoplovne tvrtke vraćaju na prethodnu verziju softvera, rekli su izvori iz industrije.

Nedavni incident doveo do istrage

Airbus je izjavio da je nedavni incident u kojem je sudjelovao zrakoplov iz obitelji A320 otkrio da solarne baklje mogu oštetiti podatke ključne za funkcioniranje kontrola leta.

Izvori iz industrije rekli su da je riječ o letu JetBluea iz Cancuna u Meksiku za Newark u New Jerseyju 30. listopada, u kojem je nekoliko putnika ozlijeđeno nakon naglog gubitka visine.

Taj je let izvršio prisilno slijetanje u Tampi na Floridi nakon problema s kontrolom leta i iznenadnog nenamjernog gubitka visine, što je potaknulo istragu Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).

Agencija za sigurnost zračnog prometa Europske unije kasno u petak izdala je hitnu direktivu kojom se nalaže popravak, a očekuje se da će FAA slijediti taj primjer.