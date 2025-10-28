Honor je objavio strateško partnerstvo s BYD-om koje će rezultirati Honorovim povezivanjem vozila s BYD-ovim pametnim ekosustavom sljedeće generacije DiLink kako bi stvorili inteligentno mobilno iskustvo pokretano umjetnom inteligencijom (AI) i usmjereno na potrebe korisnika.

Sporazum su potpisali Fang Fei, predsjednica odjela za proizvode u Honoru, i Yang Dongsheng, viši potpredsjednik BYD-a. Potpisivanju su svjedočili CEO tvrtke HONOR James Li i predsjednik Uprave BYD Grupe Wang Chuanfu, čime je službeno započela dublja suradnja u inteligentnoj mobilnosti.

Ovo strateško partnerstvo predstavlja integraciju tehnologija i ekosustava dvaju tržišnih lidera, kao i dalekosežnu posvećenost budućnosti inteligentne mobilnosti, istaknuli su iz obje tvrtke.

Kako je istaknuto na potpisivanju, partnerstvo će se razvijati na temelju tri ključna stupa:

• Temeljna tehnologija i značajke: Zajedničke inovacije u integraciji ekosustava različitih uređaja (cross-device), integraciji AI agenta i visoko preciznom ključu za automobile temeljenom na Bluetooth tehnologiji.

• Ekosustav kanala i korisničke pogodnosti: Uspostavljanje kolaborativnog modela kanala koji koristi HONOR-ove mogućnosti povezanog vozila i BYD-ov inteligentni ekosustav za maksimiziranje interoperabilnosti između platformi.

• Zajednička komunikacija i angažman korisnika: Kolaborativni marketing, zajednička predstavljanja proizvoda i aktivnosti usmjerene na korisnike vezane za ključne razvojne faze.

Honor i BYD su prvi puta surađivali 2023. godine, kada su predstavili NFC ključeve za automobile, omogućujući vlasnicima BYD vozila zaključavanje i otključavanje automobila putem Honorovih pametnih telefona. Partnerstvo se 2024. proširilo na brzo punjenje u vozilu. U 2025. godini, nadovezujući se na povezanost telefona i automobila, partneri su produbili suradnju: DENZA je postao prvi brend koji je usvojio Honor Car Connect, a pokrivenost se proširila i na druge BYD brendove, čime se osigurava besprijekorna interakcija među uređajima i kontinuitet usluga.

U Honoru smo oduvijek vjerovali da ključ maksimiziranja ljudskog potencijala leži u kombinaciji fokusa na ljudske potrebe i same tehnologije. Partnerstvo s BYD-om sveobuhvatna je suradnja za eru umjetne inteligencije, s pametnom mobilnošću kao ključnim strateškim ciljem u ovoj fazi. Zajedno ćemo unaprijediti zajednički razvoj tehnologije, nadopunjavati svoje snage i sukreirati ekosustav besprijekornih i inteligentnih mobilnih iskustava koji obogaćuju svako putovanje i pomažu u uvođenju nove paradigme pametnog življenja, izjavio je James Li, CEO tvrtke Honor.

Kako ističu iz obje tvrtke, ova strateška suradnja predstavlja duboku integraciju tehnologije i resursa i značajnu inovaciju u inteligentnoj mobilnosti. Obje će tvrtke nastaviti biti usmjerene na korisnika i vođene umjetnom inteligencijom, ubrzavajući razvoj i uvođenje povezivosti telefona i automobila, digitalnih ključeva i drugih značajki, uz istodobno povećanje sigurnosti i praktičnosti u područjima pametne mobilnosti.