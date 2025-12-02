Rusija je uvela novu inačicu drona Geran (baziranog na iranskom Shahed-136) opremljenu projektilom zrak-zrak R-60. Rusi na taj način pokušavaju obeshrabriti ukrajinske helikoptere i zrakoplove od presretanja, iako stvarna učinkovitost takvog rješenja ostaje nejasna.

Videozapis koji je objavila Zaklada zajednice Sternenko (ukrajinska nevladina organizacija koja financira besposadne sustave te sufinancira presretač Sting ,dobrotvorne Zaklade Wild Hornets) prikazuje kako Sting uništava Geran opremljen projektilom R-60 postavljenim na vodilicu iznad nosa drona, prenosi portal The War Zone. R-60, čija je NATO oznaka AA-8 Aphid, kompaktni je sovjetski projektil s početka 1970-ih, koji Rusija i Ukrajina i danas jednako koriste.

It was intercepted by Darknode unit of the @usf_army, using STING anti-Shahed drone developed by the @wilendhornets and funded by @sternenkofund. https://t.co/XHEjuCP31F pic.twitter.com/oje4VOXTbz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 1, 2025

Obje strane već imaju iskustvo postavljanja projektila zrak-zrak na nekonvencionalne platforme. R-60 se pojavljivao na ukrajinskim besposadnim površinskim plovilima i u sustavima koje koriste Hutisti u Jemenu, dok Ukrajina za ulogu zemlja-zrak prilagođava i projektile R-73 (ruski) te AIM-9 Sidewinder (SAD). Taj kontekst daje novoj konfiguraciji ruskog drona Geran i određenu tehničku logiku.

Ukrajinski stručnjak za elektroničko ratovanje Serhij "Flash" Beskrestnov objavio je na Telegramu snimke olupine drona Geran s projektilom R-60.

Danas je prvi put na Shahedu otkriven projektil zrak-zrak R-60, napisao je, uz napomenu da je ta kombinacija osmišljena za uništavanje helikoptera i taktičkih zrakoplova koji love Shahede. Vodilica je izgledala kao standardna verzija koja se postavlja na borbene zrakoplove.

Ruske inačice drona Geran kojima upravlja operater i koje su opremljene kamerama te mobilnim modemima od početka 2024. godine, omogućuju operateru da dron usmjeri izravno prema cilju i ispali projektil nakon što ciljni sustav uhvati cilj. Ipak, ograničena brzina te mala okretnost drona Geran, kao i skromne mogućnosti navedenog projektila u svim aspektima, stvaraju ozbiljne dvojbe o njegovoj učinkovitosti u takvim zračnim borbama.

Potpukovnik Jurij Mironenko, zamjenik ukrajinskog ministra obrane za inovacije, rekao je za Business Insider da je suprotstavljanje takvim operaterski upravljanim Shahedima još zahtjevnije, jer se njima upravlja u stvarnom vremenu, što operateru omogućuje da reagira na trenutnu situaciju i čak pokuša djelovati protiv naših zrakoplova ili helikoptera u zraku.

Rusija takvu konfiguraciju vjerojatno koristi prije svega kao sredstvo odvraćanja. Geran dronovi s R-60 projektilom mogli bi otežati ukrajinske letove presretanja, osobito na dionicama iza bojišnice. Istodobno, Rusija nastavlja širu modernizaciju platforme iranskog podrijetla, uključujući razne domaće inačice i moguće korake prema autonomnom sustavu za ciljanje.