Samsung je pionir na tržištu telefona s preklopnim ekranima te su njihovih uređaji redovito najprodavaniji u odnosu na rastuću konkurenciju. Kompanija u ponudi ima dva modela - Fold koji se otvara kao knjiga te Flip, čiji se ekran otvara vertikalno. Popularnost ovih uređaja na početku je rasla, no u posljednje vrijeme potražnja za njima pada.

Stvari bi se mogle preokrenuti kada na ovo tržište stigne novi igrač - Apple. O njihovom iPhoneu Fold govori se već dugo vremena te analitičari vjeruju kako će Appleov uređaj ponovno povećati potražnju za preklopnim telefonima. Naravno, to će ovisiti o različitim faktorima poput kvalitete samog uređaja, njegova ekrana te cijena. Već sada je jasno kako će ona biti samo za one dubljeg džepa te glasine govore o modelu cijene veće od 2 tisuće dolara.

Galaxy Z TriFold

No dok Apple priprema svoj prvi preklopni telefon, Samsung, pokeraškim rječnikom, podiže ulog na ovom tržištu. Južnokorejska kompanija tako priprema dvostruki preklopnik, odnosno telefon na kojem će se ekran moći saviti čak dva dijela. Dakle, to će biti telefon s tri ekrana koji će, kada se otvore, činiti jedinstvenu veliku površinu, poput tableta.

Samsung neće biti prva kompanija koja je predstavila takav uređaj jer je ranije Huawei već predstavio model Mate XT.

O tome što bi Samsung mogao predstaviti, saznali smo od jednog od najpouzdanijih izvora iz mobilne industrije. Evan Blass tako je objavio neke, kako ih je nazvao “potvrđene detalje” o novom Galaxyju s dvostrukim preklapanjem. Prema njegovim izvorima, ovaj telefon na tržištu će se pojaviti kao Galaxy Z TriFold, a imat će vanjski ekran dijagonale 6,5 inča. Kada se otvori, ta će se dijagonala povećati na čak 10 inča tako da bi ovaj telefon zaista mogao zamijeniti prosječne tablete.

Pokretat će ga Snapdragon procesor (još nije poznat točan model), imat će bateriju kapaciteta nešto manjeg od 5500 mAh te glavnu kameru rezolucije 200MP.

Prema Blassu, debljina tri panela varira od 3,9 mm preko 4 mm do 4,2 mm, što znači da bi, kada je sklopljen, telefon trebao biti tanak 12,1 mm. Za usporedbu, Huaweijev Mate TX tanak je 12,8 mm.

Sve informacije trebali bi saznati tijekom službenog predstavljanja koje očekujemo tijekom prvog tjedna prosinca u Južnoj Koreji.

