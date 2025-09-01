Istraživanje tvrtke za podatke o automobilima carVertical pokazalo je da barem polovica kupaca trenutačno ne razmatra kupnju električnog automobila, odnosno da i dalje daje prednost automobilima koje pogone motori s unutarnjim izgaranjem.

Anketa carVerticala je provedena od travnja do srpnja s oko 16.000 ispitanika u 35 zemalja. Uzorak, navodi se u priopćenju, predstavlja pojedince aktivno zainteresirane za rabljene automobile, a najveći broj ispitanika bio je iz Poljske, Francuske i Rumunjske.

Na pitanje o željenoj vrsti goriva, 43,8 posto ispitanika odabralo je benzin, 38,9 posto dizel, 10,4 posto odabralo je vozila s hibridnim pogonom te 5,6 posto s električnim pogonom.

To samo dokazuje da kupci preferiraju automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem i nisu spremni za alternative, navode iz carVerticala.

Preferirana vrsta goriva izravno je povezana s planovima za kupnju električnog vozila. Više od polovice ispitanika, 51,5 posto, u anketi izjavilo je da zasad ne bi kupilo električno vozilo, a samo 12,2 posto bi razmislilo o kupnji. S druge strane, 36,3 posto odgovorilo je da bi ga mogli kupiti u budućnosti.

Visoke cijene električnih vozila, nedostatak infrastrukture za punjenje i razni mitovi o električnim vozilima neki su od razloga zašto ljudi nisu oduševljeni njima. Sve je jasnije da će napuštanje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem biti izazov, izjavio je Matas Buzelis iz carVerticala.

EU je donijela zakonsku zabranu prodaje novih benzinskih i dizelskih automobila počevši od 2035. godine, zahtijevajući da sva nova vozila koja se prodaju imaju nultu emisiju kako bi se postigao cilj o klimatskoj neutralnosti do 2050. godine.

Oni koji su za električna vozila i vjerojatno bi ih kupili, imaju drugačije razloge za davanje prednosti takvim automobilima. Većina ispitanika (47,2 posto) smatra da je jeftinije koristiti i održavati električno vozilo. Budući da električna vozila imaju manje pokretnih dijelova, troškovi održavanja su obično niži u usporedbi s benzinskim ili dizelskim vozilima.

Cijene goriva također potiču vozače da prijeđu na struju kao povoljniju alternativu. Isto tako, 17,6 posto anketiranih vozača odabralo bi električno vozilo zbog nižih poreza, a 14,1 posto zbog državnih subvencija.

Samo 14 posto korisnika carVerticala kaže da bi odabralo električno vozilo iz ekoloških razloga.

Međutim, nekoliko zemalja EU već je smanjilo ili ukinulo subvencije za električna vozila. Švedska je završila sa subvencijama za kupnju 2022. godine, a Njemačka krajem 2023., što je dovelo do značajnog pada prodaje električnih vozila.