Hrvatska svemirska industrija posljednjih godina postaje sve veća. Sve se više startupova i tvrtki okreće tom području, koje bi u budućnosti moglo igrati veliku ulogu.
Stoga ne iznađuje i da se u razvoju industrije stvaraju partnerstva koja bi cijelu industriju mogla dići na novu razinu. Jedno takvo partnerstvo sklopljeno je između udruge hrvatske svemirske industrije, Hispace i globalnog startup programa Infobip Startup Tribe. Partnerstvo je usmjereno na razvoj hrvatskih svemirskih startupova i njihovo povezivanje s međunarodnim tržištem.
Kako je istaknuto u objavi za medije, zajednički cilj Hispacea i Infobip Startup Tribea jest dati hrvatskim predvodnicima u svemirskoj industriji priliku da od prvog dana igraju na globalnoj pozornici: koristeći infrastrukturu, partnere i mrežu koje je Infobip Startup Tribe izgradio diljem svijeta.
Hispace je prvo predstavljanje svoje podrške startupima imao u rujnu na Infobip Shiftu u
Zadru, najvećoj developerskoj konferenciji u jugoistočnoj Europi. Zajedno sa startupom
NUOTWO je organizirao "Cleantech in space" inicijativu, a gost im je bio Nucleus Aerospace.
NUOTWO, prvi hrvatski carbon capture startup koji svojim panelima CO2 pretvara u kisik,
pobjednik je ZICER-ova Startup Factoryja, dok je Nucleus Aerospace, prvi hrvatski raketni
startup koji razvija suborbitalne rakete, već u prvoj godini postao finalist hrvatskog izdanja
najveće startup konferencije u Europi, SLUSH'D Zagreb.
Iako je tek na početku izgradnje svoje svemirske industrije, Hrvatska već ima tvrtke koje su u
svemiru testirale svoje proizvode i stekle takozvani ‘flight heritage’. Lani je lansirala i prvi
hrvatski satelit, a Hispace želi da se broj takvih projekata poveća. Jedini način da se to
postigne jest kroz kvalitetnu suradnju, i tako se stvorilo partnerstvo s Infobip Startup Tribeom,
izjavio je Bernard Ivezić, predsjednik Hispacea.
U Infobip Startup Tribeu uvijek smo u potrazi za inovativnim partnerima koji pomiču granice
tehnološke industrije. Hispace vidimo kao značajnog partnera na space tech sceni, osobito
imajući na umu da Infobip od samih početaka njeguje inovacije i projekte koji su uvijek bili ispred
svoga vremena, izjavila je Lucija Reić, voditeljica Infobip Startup Tribea.
Naša je misija ne samo podržati hrvatske space tech startupe putem Infobipovih proizvoda već
ih i povezati s našom globalnom mrežom partnerskih investitora s kojima godinama
surađujemo. Vjerujemo da će u suradnji s Hispaceom svemirski startupi imati priliku graditi
globalne uspjehe u industriji koja inspirira svijet, dodala je Reić.
Partneri ističu kako će ovo strateško partnerstvo rezultirati razvojem konkurentnih, održivih i inovativnih edukacijskih programa te stvaranjem visokovrijednih radnih prilika i karijernih mogućnosti za sve generacije koje žele svoj profesionalni put usmjeriti prema svemirskoj industriji.