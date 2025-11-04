Koji su vam parametri važni pri kupovini novog televizora? Većini je na prvom mjestu vjerojatno dijagonala, važan je i brend čiji će model kupiti, dok mnogi veliki naglasak stavljaju i na rezoluciju. Proizvođači u prvi plan stavljaju informacije poput 8K ili 4K rezolucije, a iako se na prvi pogled čini kako veća rezolucija znači i bolju sliku, u praksi situacija i nije baš takva.

Naime, kako su objasnili znanstvenici iz Cambridgea i Meta Reality Labsa, ljudsko oko ima ograničenje rezolucije, odnosno postoji određeni broj piksela koje oko može vidjeti. Kada rezolucija ekrana, odnosno broj piksela prijeđe tu granicu, te informacije naš mozak jednostavno ne može registrirati, odnosno svi ti dodatni pikseli koje donosi viša rezolucija u biti ne donose nikakvu razliku.

Manje učinkovitiji i skuplji ekrani

Znanstvenici su tu teoriju odlučili ispitati i u praksi te su proveli studiju kako bi doznali tu maksimalnu rezoluciju pri kojoj daljnja poboljšanja više ne donose primjetnu korist, jer do sada nije bilo istraživanja koja zapravo mjere što to ljudsko oko može vidjeti i koje su granice njegove percepcije, objasnila dr. Maliha Ashraf s Odsjeka za računalne znanosti i tehnologiju Sveučilišta u Cambridgeu. Prema profesoru Rafału Mantiuku s istog sveučilišta, ekrani s više piksela su manje učinkoviti, skuplji te za rad zahtjevaju više računalne snage. Dakle, možda ćete kupiti skuplji uređaj koji troši više energije, a od toga u biti nećete imati neku korist, odnosno kvaliteta će biti ista kao i na nekom jeftinijem uređaju niže rezolucije, a koji će uz to biti i štedljiviji.

U okviru studije mjerili su sposobnost sudionika da prepoznaju određene značajke na slikama u boji, kao i u sivim tonovima prikazanim na ekranu - i to tako da su sliku gledali iz blizine, daljine i perifernim vidom.

Spomenuta granica rezolucije ovisi o više različitih varijabli, a neke od njih uključuju veličinu ekrana, udaljenost od ekrana kao i zatamnjenost prostorije. Za neku prosječnu dnevnu sobu u kojoj je udaljenost između kauča i TV-a oko 2,5 metara, televizor dijagonale 44 inča u 4K ili 8K rezoluciji ne bi pružio nikakvo poboljšanje ili bolju kvalitetu slike u odnosu na televizor iste veličine u nižoj rezoluciji Quad HD, pokazalo je istraživanje

Besplatan online kalkulator

Rezultati studije objavljeni su u znanstvenom časopisu Nature Communications, a znanstvenici su također objavili i besplatan online kalkulator putem kojeg, na temelju informacija o veličini sobe i dimenzijama TV-a, mogu odabrati najbolji ekran za svoj dom.

U okviru istraživanja znanstvenici su mjerili piksele po stupnju (PPD), što je mjera koja pokazuje koliko pojedinačnih piksela stane u jedan stupanj vidnog polja, a općeprihvaćeni standard je da oko može razlučiti detalje od 60 piksela po stupnju.

Znanstvenici su osmislili poseban eksperimentalni postav s pomičnim zaslonom koji im je omogućio da precizno izmjere što ljudsko oko doista vidi dok promatra uzorke na ekranu. Sudionici istraživanja gledali su slike s vrlo finim nijansama – u sivim tonovima i u boji – te su trebali odgovoriti mogu li razaznati linije u prikazanim uzorcima. Tijekom testiranja zaslon se pomicao prema njima i od njih, čime su istraživači mogli mjeriti PPD (piksele po stupnju) na različitim udaljenostima. Uz to, uspoređivali su i rezultate za središnji te periferni vid.

Rezultati su pokazali da je granica rezolucije ljudskog oka viša nego što se dosad pretpostavljalo, no i da postoje značajne razlike između percepcije boje i crno-bijelih uzoraka. Profesor Rafał Mantiuk objašnjava kako ljudski mozak zapravo nema sposobnost precizno razlučivati detalje u boji te kaže da su naše oči u biti samo senzori koji nisu osobito izvrsni, no naš mozak obrađuje podatke dobivene od tih senzora i pretvara ih u ono što misli da bi mi trebali vidjeti.

