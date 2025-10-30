Iz YouTubea su najavili novitete koji su prvenstveno usmjereni na poboljšanje iskustva korištenja na televizorima. S ovim nadogradnjama i novitetima YouTube želi dodatno “učvrstiti svoju poziciju u dnevnoj sobi” jer je, prema nedavnom izvještaju iz Nielsena, YouTube činio 12,4 % ukupnog vremena koje publika provodi gledajući televiziju, čime je nadmašio popularne platforme poput Netflixa i Disneya.

Jedan od noviteta predstavljenih ovog tjedna odnosi se na uvođenje QR kodova koji omogućuju prepoznavanje i kupnju predmeta prikazanih u videozapisima. Kreatori tako mogu povezati određene proizvode sa svojim sadržajem tako da će korisnici sa svojim telefonima moći skenirati kodove na videu s YouTubea koji se prikazuje na TV-u, a taj će ih kod odvesti na stranice proizvoda gdje će ih moći kupiti.

Ovaj bi novitet trebao utjecati na povećanje prihoda kreatora, pogotovo pri gledanju sadržaja povezanog sa šopingom te je upravo takav sadržaj zabilježio značajnu gledanost. Dok na mobitelima i računalima nekakvim proizvodima koji se prikazuju u videozapisima može jednostavno pristupiti putem poveznica koje se mogu prikazivati u opisu ili komentarima videa, na televizorima je tako nešto komplicirano jer je potrebno ručno upisivati adrese na mobitelima ili guglati te proizvode.

Bolja kvaliteta slike

Uvođenjem QR kodova taj je proces pojednostavljen i ubrzan. Dovoljno je samo aktivirati kameru telefona i skenirati kod. Kako kreatori povezuju te kodove s internetskim trgovinama, poveznica s koda gledatelje će odmah odvesti na taj proizvod kojeg će odmah moći i kupiti.

Pored uvođenja QR kodova, YouTube je predstavio još dva zanimljiva noviteta koja će cijeniti gledatelji ovog videoservisa koji mu pristupaju ponajviše putem televizora. Jedan se odnosi na AI upscaling, odnosno poboljšanje kvalitete slike korištenjem umjetne inteligencije, a drugi na poboljšano pretraživanje na velikim ekranima.

Pored toga, iz ove su kompanije najavili i neke promjene oko ograničenja prikaza sadržaja, a ta su ograničenja prvenstveno odnose na grafičko nasilje prikazano u videoigrama. Ta će ograničenja biti usmjerena na isječke iz videoigara koji prikazuju realistične ljudske likove, pogotovo u slučajevima kada se ti digitalni likovi zlostavljaju te će takvi videozapisi biti dostupni isključivo punoljetnim korisnicima.

Izvor: Tech Crunch