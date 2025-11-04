Veliki požari, poput ovog današnjeg u Svetoj Nedelji, veliki su izazov za vatrogasce. Ne samo da tijekom takvog požara (u ovom slučaju gume, ali i ranijih požara u kojima je gorila plastika) prilikom sagorjevanja dolazi do razvoja visokih temperatura (preko 1000 stupnjeva), već se razvijaju i otrovni plinovi koji mogu dodatno ugroziti zdravlje i živote vatrogasaca i drugih hitnih službi.

Stoga u takvim ekstremnim situacijama, u pomoć priskače, robot. Točnije radi se o višenamjenskom vozilu na daljinskoj upravljanje koje je moguće koristiti u ekstremnim uvjetima - za uklanjanje i prevladavanje prepreka, nadzor, uklanjanje predmeta iz zone opasnosti, raspršivanje oblaka opasne tvari, ali i gašenje oblaka.

Hrvatska za sad ima dva takva robota - jedan je smješten u Rijeci, a drugi u Jastrebarskom kako bi se pokrilo što veće područje. U planu ih je nabaviti još kako bi se njihova sposobnost djelovanja proširila i na druge države u blizini.

O kakvim je robotima riječ?

Riječ je o robotima hrvatske proizvodnje, koji su napravljeni u zagrebačkoj tvrtki Dok-Ing, poznatoj po izradi upravo takvih specijaliziranih robotskih sustava.

Osmišljen i dizajniran za hitne intervencije, može djelovati u situacijama u kojima je intervencija ljudskih posada ograničena ili čak onemogućena zbog ekstremnih okolišnih uvjeta (visoke temeprature, eksplozije ili opasnosti od urušavanja).

Njime se daljinski upravlja, sa sigurne udaljenosti, iz zapovjednog i komunikacijskog centra koji je smješten u kamion koji dolazi zajedno sa robotom.

Ukupno je dugačak nešto manje od šest metara i širok oko 2,3 metra, s težinom od čak 16 tona. Može se kretati brzinom do 11 kilometara na sat pomoću gusjenica, kako mu nikakav teren ne bi predstavljao problem.

Kapacitet spremnika za vodu iznosi 2500 litara, a spremnika za pjenu 500 litara.

Ovisno o dodacima koje ima, može se koristiti u različitim situacijama. Hidraulička ruka tako može izbacivati vodu i pjenu za gašenje požara i na udaljenosti do 55 metara, dok hvataljka može podići predmete teške i do dvije tone. Treba istaknuti i kako je robot opremljen senzorima kojima može detektirati razinu kisika, opasnih i eksplozivnih plinova te temperaturu okoliša.

Do sad su se ovakvi roboti koristili u cijelom nizu ekstremnih situacija te tako pomogli da se spase ljudski životi i imovina.