Konferencija Advanced Technology Days (ATD), jedan od najvažnijih IT događaja u regiji, ove godine slavi svoju 20. obljetnicu. Jubilarno izdanje okupit će regionalnu IT zajednicu u zagrebačkom Mozaik Event Centru 25. i 26. studenoga 2025, a fokus će biti na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti, budućnosti razvoja aplikacija te budućnosti podataka i infrastrukture.

Dvodnevna konferencija u Zagrebu okupit će stručnjake s područja IT-a, poslovnih tehnologija i digitalne transformacije, koji će putem predavanja, panela i radionica objasniti i pokazati kako nove tehnologije – od agentne umjetne inteligencije do automatiziranih sustava – mijenjaju način poslovanja i donošenja odluka.

Tijekom 20 konferencijskih izdanja ATD je izrastao u ključnu regionalnu platformu za razmjenu znanja i iskustava između tehničkih stručnjaka i poslovnih lidera. Upravo ta kombinacija strateških smjernica i tehničke ekspertize ono je što Advanced Technology Days čini jednom od najomiljenijih konferencija regionalne IT zajednice. Ovogodišnje izdanje u fokus stavlja teme koje će biti ključne za donošenje tehnoloških i poslovnih odluka idućih nekoliko godina.

Program konferencije podijeljen je u četiri ključna područja:

• AI / Agentic AI – razvoj autonomnih sustava, primjena velikih jezičnih modela (LLM), agentna umjetna inteligencija i etičke dileme, AI-automatizacija.

• Cybersecurity – pregled cyber okruženja, utjecaj AI na sofisticiranost prijetnji i na korištenje AI tehnologija u obrani od kibernetičkih prijetnji, zero-trust modeli, sigurnost u cloudu i zaštita podataka.

• Future of App Development – kako low-code/no-code alati, AI asistenti i serverless arhitekture mijenjaju razvoj softvera.

• Future of Data & Infrastructure – uloga clouda, edge computinga i AI-ja u upravljanju podacima te implementacija hibridnih cloud strategija, data mesh arhitekture i automatizacije infrastrukture.

Predavanja će se održavati na hrvatskom i engleskom jeziku u 4 dvorane i na glavnoj pozornici.

Na ATD prvi puta stiže Dennes Torres (Dtower Software), Data Platform ekspert i Microsoft MVP (2020–2023) koji ima više od 20 godina iskustva u podatkovnim platformama, oblaku i razvoju softvera. Torres je proveo više od 10 godina vodeći devSQL PASS Chapter u Rio de Janeiru prije no što se preselio na Maltu, gdje je danas dio vodstva MMDPUG PASS Chaptera, organizirajući događaje i predavanja o Microsoft tehnologijama. Redovni je predavač na SQL Saturday događajima diljem Europe. U Zagrebu će održati 2 predavanja, Azure Foundry: Evolving from Models to Agents i Fabric Databases and AI: Using vector search in Fabric Databases for AI architectures.

Prijave su otvorene do 25. studenog 2025. a sve informacije o programu i registraciji dostupne su na https://advtechdays.com.