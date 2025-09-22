Uhvatiti životinje u bilo kakvoj aktivnosti, za znanstvenike često znači nepomično čekanje satima u zasjedi. No, istraživač sa Sveučilišta Sunshine Coast, dr. Hugo Lassauce, imao je malo sreće i puno strpljenja i svojom kamerom zabilježio ono što je do sad znanstvenicima bilo skriveno.

Svojom 110 sekundi dugačkom snimkom morskih pasa leoparda u moru ispred Nove Kaledonije, ušao je u povijest. Naime, ne samo da je ovo prvi put da je snimljeno parenje u divljini ove ugrožene vrste, već je snimljeno i parenje s više partnera.

Kako je ispričao u objavi za medije dr. Laussauce, tijekom ronjenja uočio je ženku s dva mužjaka "kako joj hvataju prsne peraje". Pomislio je kako bi se nešto moglo dogoditi. Javio je brodu da se udalje kako ne bi uznemiravali morske pse i ostao čekati sa svojom GoPro kamerom.

Sat vremena kasnije, smrznut i pri kraju sa strpljenjem, nešto se konačno i dogodilo. Tri morska psa leoparda upustila su se u ono što bi se moglo nazvati "trojcem", a čitav je događaj trajao samo 110 sekundi. Prvi je mužjak "posao obavio" za 63, a drugi za 47 sekundi.

Tada su mužjaci izgubili svu energiju i ostali nepomično ležati na dnu dok je ženka veselo otplivala, opisao je Lassauce.

Parenje morskih pasa leoparda u divljini s više partnera do sad nije bilo dokumentirano, ali su zabilježeni slučajevi takve prakse kod drugih vrsta morskih pasa.

Nisu poput dupina, pojasnio je dr. Lassauce te dodao kako se oni, za razliku od morskih pasa, često pare.

Lassauceov video bio je ključan za znanstveni rad koji je objavljen u Journal of Ethology, a pokazuje i kako bi lokacija u Novoj Kaledoniji mogla biti ključno stanište za parenje.

Sa Sveučilišta Sunshine Coast poručili su kako bi ovaj znanstveni rad i snimka mogli biti temelj za stvaranje boljih strategija upravljanja i očuvanja ove ugrožene vrste.