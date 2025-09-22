Zamislite zrakoplov toliko velik da može prevesti do četiri borbena zrakoplova ili šest transportnih helikoptera, bez rastavljanja njihovih rotora. Upravo takav div nastaje u američkoj saveznoj državi Colorado, a nosit će naziv Windrunner. Prvotno dizajniran za transport 100-metarskih lopatica vjetroturbina, sada ga se želi prilagoditi za potrebe američke vojske.

Američka tvrtka Radia, startup sa sjedištem u gradu Boulderu, tvrdi da Windrunner nudi dvanaest puta veći teretni volumen od Boeinga C-17 Globemaster III, primarnog teškog transportnog zrakoplova Pentagona. Raspon krila mu je oko 80 metara, duljina oko 108 metara, a sposoban je nositi teret do 105 metara dug, 10 metara širok i gotovo 9 metara visok.

Zrakoplov bi nadmašio Antonov An-225 Mriya po veličini, bivšeg rekordera po veličini u svijetu, uništenog u Ukrajini u travnju 2022. godine. Maksimalni teret mu je oko 72.700 kilograma, što je nešto manje od kapaciteta C-17, koji ima nosivost od 77.500 kilograma.

Volumen važniji od težine

Moderne sposobnosti zajedničkih vojnih snaga često ostanu bez prostora prije nego što ostanu bez nosivosti, navodi Radia u priopćenju za javnost. Zrakoplov je osmišljen za prijevoz do četiri borbena zrakoplova, uključujući F-16 ili F-35C, ili šest CH-47 Chinook helikoptera bez skidanja njihovih rotora, što je trenutno potrebno za američke C-5 Super Galaxy i C-17 transportne zrakoplove.

Windrunner bi imao maksimalni dolet od 1930 kilometara, no to je puno manje od 4440 kilometara C-17. Projektiran je za polijetanje i slijetanje na neasfaltirane piste duge samo 1830 metara, dok veći vojni teretni zrakoplovi obično zahtijevaju piste dužine oko 2440 metara, što je pak značajna prednost.

Zasad samo na skicama

Radia je do sada objavila samo 3D rendere tog zrakoplova. Partnerstvo za istraživanje sa zapovjedništvom za transport američke vojske (US Transportation Command), sugerira da Pentagon procjenjuje izvedivost tog zrakoplova.

Izvršni direktor Radije, Mark Lundstrom, rekao je za BreakingDefense da tvrtka planira početne operacije do 2030. godine, koristeći već postojeće komponente zrakoplova. Kenneth Bibb, umirovljeni general-bojnik USAF-a, predvodi obrambeni program te tvrtke.

Radia je za razvoj zrakoplova dosad prikupila oko 120 milijuna eura, prema PitchBooku, američkoj privatnoj analitičkoj tvrtki koja prati financiranje startupa.