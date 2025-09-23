Mjesec nosi iznenađujući geološki zapis o utjecaju sa Zemlje, zbog kojeg - on hrđa. Proces je povezan s kisikom koji dolazi iz Zemljine atmosfere, prema istraživanju kojim je vodio Ziliang Jin s kineskog Sveučilišta znanosti i tehnologije u Makau i koje je objavljeno u časopisu Geophysical Research Letters.

Većinu vremena oba nebeska tijela izložena su stalnom bombardiranju nabijenih čestica sa Sunca. Ipak, otprilike pet dana svakog mjeseca Zemlja blokira taj solarni vjetar. Tijekom tog razdoblja Mjesec obasipaju čestice poznate kao "Zemljin vjetar". Riječ je o toku atmosferskih čestica — vodika, kisika, dušika — koji bježe u svemir. Kada se ti ioni ugrade u mjesečevo tlo, mogu izazvati kemijske reakcije.

Godine 2020. indijska misija Chandrayaan-1 identificirala je naslage hematita u blizini mjesečevih polova. Hematit, željezni oksid poznat kao hrđa, obično zahtijeva vodu i kisik da bi nastao. Otkriće je zbunilo znanstvenike, jer na Mjesecu nema takvih uvjeta. Istraživački tim predložio je da bi kisik mogao potjecati iz navedenog Zemljinog vjetra.

Kako bi to testirali, Jin i njegovi kolege u laboratoriju su stvorili uvjete zemljinog vjetra ubrzavanjem iona vodika i kisika u minerale bogate željezom kakvi postoje na Mjesecu. Uočili su da kisik pretvara kristale u hematit, dok ih vodik vraća u željezo. Rezultati potvrđuju da kisik sa Zemlje može oblikovati hematit na Mjesecu.

To je sjajan eksperiment. To je vrlo mudro osmišljen pristup, rekao je za Nature Shuai Li sa Sveučilišta Hawai‘i u Mānoi, koji nije sudjelovao u novom istraživanji, ali koji je vodio otkriće hematita na Mjesecu iz 2020. godine. Li predlaže da buduće misije donesu uzorke hematita s Mjeseca, kako bi se potvrdilo da kisik potječe iz zemljinog vjetra.