Umjetna inteligencija u kratko je vrijeme radikalno utjecala na promjene u brojnim industrijama i tržištima, uključujući i tržište rada i obrazovanja. Promjene su tako velike i brze da, ako danas nešto studirate, ne možete biti sigurni hoće li to radno mjesto uopće postojati za nekoliko godina. Odgovor na pitanje što nas čeka za 5 ili 10 godina nitko nema tako da je teško predvidjeti kakve će nam vještine u budućnosti biti bitne za uspjeh u karijeri i profesionalnom životu.

U novim vremena, stara pravila više ne vrijede te je potreban novi pristup učenju te nove vještine. Ako je vjerovati glavnom Googleovom znanstveniku, CEO-u njihova DeepMinda i osvajaču Nobelove nagrade za kemiju Demisu Hassabisu, već sada postoji jedna vještina koju bi mladi trebali naučiti, kako bi se bolje pripremili za ono što dolazi u budućnosti. A to je da moraju “naučiti kako učiti” i jedino će tako moći uhvatiti korak s umjetnom inteligencijom koja transformira obrazovanje i radno okruženje.

Dolazi velika promjena

“Jako je teško predvidjeti budućnost, za recimo 10 godina od sada, u normalnim slučajevima. Danas je to još teže, s obzirom na to koliko se AI brzo mijenja, čak i iz tjedna u tjedan. Jedino što se može sigurno reći je da dolazi velika promjena”.

No bez obzira na veličinu tih promjena i njihov utjecaj na naše živote i posao, Hassabis kaže kako će uvijek postojati potreba za tzv. meta vještinama pri čemu je posebno naglasio učenje te optimizaciju pristupa novim stvarima: Jedna stvar koji zasigurno znamo jest da ćete morati kontinuirano učiti kroz svoju karijeru, objasnio je.

Hassabis je ovaj tjedan gostovao u Grčkoj, a među inim razgovarao je i s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom koji je izrazio zabrinutost da bi se, zbog AI-a, mogla dodatno povećati financijska nejednakost u svijetu. Smatra da će ljudi postati skeptični prema ovoj tehnologiji ako od nje nemaju neku stvarnu, osobnu korist, a ako vide da se zbog nje stvara veliko bogatstvo unutar malog broja kompanija, kaže kako je to recept za značajne društvene nemire.

Izvor: AP