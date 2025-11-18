Djeca i mladi sve se češće suočavaju s različitim neprimjerenim sadržajima na internetu. Od sadržaja koji nisu primjereni njihovoj dobi pa do otvorenog zlostavljanja.

Međutim, pronalaženje prave pomoći nije uvijek jednostavno, jer snalaženje u nizu dostupnih usluga može biti izazovno. Za mlade ljude koji su bili žrtve, potraga za pravim informacijama može se činiti previše kompliciranom, posebno kada su u nevolji, osjećaju se ranjivo ili nisu sigurni kome se obratiti. Mnogi se možda ne osjećaju spremnima izravno razgovarati s nekim i prvo će informacije potražiti na internetu. Pružanje dostupnih i točnih resursa u tom trenutku ključno je: to ih osnažuje da naprave sljedeći korak prema dobivanju potrebne podrške.

Kako bi pomogli mladima koji se suočavaju sa seksualnim zlostavljanjem na internetu, Europol i CENTRIC pokrenuli su digitalnu platformu Help4U. Kako ističu iz Europsola, platforma je osmišljena da bude jednostavna, privatna i pristupačna te mladima pruži informacije i pouzdane savjete koji im mogu pomoći. Platforma nudi jasne, praktične smjernice za sve mlađe od 18 godina kojima je potrebna pomoć, kao i informacije za roditelje, učitelje i stručnjake koji ih podržavaju.

Djeca i mladi zaslužuju biti sigurni i imati podršku i online i offline. Help4U njima - i onima koji ih štite - pruža jasne, pouzdane informacije i pristup pomoći kada je najpotrebnija. Ova platforma je opipljiv primjer kako europska suradnja može napraviti stvarnu razliku za žrtve, istaknula je Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola.

Help4U je započeo kao pilot projekt između Belgije, Njemačke, Irske, Nizozemske i Slovenije, a od tada se proširio i na Bugarsku, Cipar, Hrvatsku, Grčku, Mađarsku, Italiju, Portugal, Španjolsku i Rumunjsku,..

Razvijena je sa stručnjacima iz psihologije, obrazovanja, IT-a, zaštite podataka, provođenja zakona i akademske zajednice.

Kombinirajući digitalne inovacije s glasovima i iskustvima samih mladih, Help4U im nudi siguran i pristupačan način da pronađu pomoć i budu saslušani. Ova inicijativa predstavlja način na koji se istraživanje, tehnologija i zajedničko stvaranje mogu udružiti kako bi zaštitili djecu i ojačali kolektivni europski odgovor na štetu nad djecom, naglasio je profesor Babak Akhgar, direktor CENTRIC-a.

Mladi iz Hrvatske mogu na Help4U pronaći sadržaj na hrvatskom jeziku, kao i kontakte udruga i organizacija koje im mogu pomoći u slučaju seksualnog zlostavljanja, ali i drugih neugodnih situacija na internetu.