Apple se našao u neugodnoj situaciji nakon što je sud u Kaliforniji presudio protiv njih u tužbi oko kršenja patenata vezanih uz način rada za vježbanje i obavijest o otkucajima srca na Apple Watchu.

Kako piše Reuters, tvrtka za medicinske uređaje Masimo podigla je tužbu protiv Applea zbog kršenja patenta koji pokriva tehnologiju očitavanja razine kisika u krvi. Sud je, nakon rasprave zaključio kako je Apple prekršio pravo patenta, te naložio plaćanje kazne u iznosu od 634 milijuna dolara.

Podsjetimo, Apple i Masimo već se dugo vremena spore oko patenta za uređaj za mjerenje fizioloških parametara temeljenih na svjetlu. Masimo tvrdi da je Apple ukrao njihovu tehnologiju, Apple da je patent istekao te je specifičan za povijesnu tehnologiju od prije nekoliko desetljeća.

Iako su iz Applea najavili žalbu na presudu i visoku kaznu, više bi ih trebala zabrinjavati najava Američke komisije za međunarodnu trgovinu o istrazi koja će dovesti do odluke o zabrani uvoza i prodaje nekih Appleovih pametnih satova upravo zbog spora s tvrtkom Masimo.

Još je 2023. Apple najavio da će prestati prodavati svoje modele pametnih satova Series 9 i Watch Ultra 2 u SAD-u zbog presude o patentu koji je donijela Komisija.

Na kraju su sporni modeli išli u prodaju, ali bez mogućnosti praćenja podataka o kisiku u krvi. Nakon što su redizajnirali značajku, dobili su zeleno svjetlo za ažuriranje softvera i omogućavanje te značajke na uređajima na kojima je bila deaktivirana.

Hoće li ista situacija biti i u ovom slučaju, za sad nije poznato. No, ako Komisija opet zabrani prodaju Appleovih satova, to bi mogao biti značajan udarac za tvrtku iz Coupertina.