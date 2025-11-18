Barbara Arbanas Ferreira, istraživačica u Centru izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivo plavo gospodarstvo (CoE MARBLE), nagrađena je prestižnom Danubius Young Scientist Award 2025 (DYSA).

Arbanas Ferreira završila je diplomski i doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Nagrada joj je uručena 13. studenoga na godišnjoj Dunavskoj rektorskoj konferenciji u organizaciji austrijskog Saveznog ministarstva za žene, znanost i istraživanje.

Ova nagrada, koju uz ministarstvo dodjeljuje Institut za Dunavsku regiju i središnju Europu (IDM), ističe izvrsnost i prekograničnu suradnju u istraživanjima i inovacijama u području Dunava.

Raznovrsni izazovi u području Dunava zahtijevaju međudisciplinarna rješenja i međunarodnu suradnju. Ovim nagradama činimo vidljivom širinu i izvrsnu kvalitetu znanstvenog rada u regiji te potičemo dijalog preko granica. Posebno me raduje snažna prisutnost izvanrednih istraživačica – 2025. godine dvije trećine nagrada idu ženama, kazala je savezna ministrica Eva-Maria Holzleitner.

Kao predstavnica Hrvatske, Barbara Arbanas Ferreira dijeli tu čast s još 13 mladih znanstvenica i znanstvenika iz 14 zemalja područja Dunava. Nagrada DYSA, u vrijednosti 1.350 eura dodjeljuje se na temelju nominacije matične institucije i ocjene međunarodnog žirija.