Trogodišnja kampanja s ciljem dopremanja cjepiva protiv humanog papiloma virusa (HPV) i u zemlje s niskim prihodima spriječila je 1,4 milijuna smrtnih slučajeva od posljedica raka vrata maternice, objavio je u ponedjeljak Globalni savez za cjepiva GAVI.

Procjenjuje se da je 86 milijuna djevojčica danas zaštićeno od vodećeg uzroka raka vrata maternice, upravo zahvaljujući usklađenom trogodišnjem naporu GAVI-ja i zemalja s niskim prihodima, priopćila je organizacija.

U povodu obilježavanja Svjetskoga dana borbe protiv raka vrata maternice iz GAVI-ja su rekli kako se "procjenjuje da je zahvaljujući cjepivu spriječeno 1,4 milijuna budućih smrtnih slučajeva".

Rak uzrokovan HPV-om nesrazmjerno pogađa zemlje s niskim prihodima, kojima često nedostaju usluge probira i pristup liječenju. Stanovništvo tih zemalja je, prema GAVI-ju činilo 90 posto od 350.000 smrtnih slučajeva prouzročenih rakom vrata maternice, koliko ih je evidentirano u 2022. godini.

Izvršna direktorica organizacije Sania Nishtar zasluge za "nevjerojatan angažman" pripisuje zemljama i organizacijama koje su uspjele postići cilj - od razvoja raka vrata maternice zaštititi 86 milijuna djevojčica.

Bolja procjepljenost u Africi nego u Europi

Iz Saveza GAVI su kazali da je u Africi stopa pokrivenosti cjepivom porasla na 44 posto krajem 2024. u odnosu na samo četiri posto cijepljenih djevojčica u 2014., što je više nego u Europi gdje pokrivenost cjepivom iznosi 38 posto.

Savez je izvijestio da je iskoristio ekonomije razmjera ili ekonomije veličine da bi postigao smanjenje cijena i tako cjepiva učinio dostupnima za oko 50 siromašnijih zemalja. Ekonomija razmjera je smanjenje jediničnih troškova proizvodnje koje nastaje zbog masovne proizvodnje.

GAVI je uspio zajamčiti da se proizvođači obvežu na ulaganje u cjepiva protiv HPV-a . Cijena cjepiva protiv HPV-a u zemljama koje podržava GAVI sada iznosi između 2,90 i 5,18 dolara po dozi u usporedbi sa 100 američkih dolara ili više, koliko stoji drugdje, kaže se priopćenju.

Ovaj zajednički napor pokreće golem globalni napredak prema iskorjenjivanju jedne od najsmrtonosnijih bolesti koje pogađaju žene, rekla je Nishtar, istaknuvši da ovaj tip raka i dalje u svijetu svake dvije minute ubije jednu ženu.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) službeno je 2022. godine podržala raspored cijepljenja protiv HPV-a jednom dozom umjesto prethodno propisivane dvije doze, što je omogućilo cijepljenje dvostruko većeg broja djevojčica postojećim zalihama.