Japanski SoftBank dokapitalizira američkog proizvođača čipova: "Nije na odmet, ali..."

Najava dogovora uslijedila je nakon prošlotjednih medijskih navoda o tome da bi američka vlada mogla kupiti udio u Intelu.

19.08.2025. / 15:01
Intel

Posustali američki proizvođač čipova Intel dobit će dvije milijarde dolara novog kapitala od japanskog SoftBanka, najavile su te kompanije nakon što su se u medijima pojavili navodi da bi američka vlada mogla preuzeti 10-postotni udio u toj tehnološkoj kompaniji.

Intel se već godinama bori za opstanak u oštroj konkurenciji, a opterećuje ga dugotrajno loše upravljanje zbog kojeg je gotovo potpuno istisnut s tržišta naprednih čipova za umjetnu inteligenciju.

Ulaganjem kapitala SoftBank će postati jedan od deset najvećih dioničara Intela te tako proširiti portfelj svoje imovine vezane za poluvodiče i umjetnu inteligenciju koji obuhvaća i projekt američkog podatkovnog centra kompanije za umjetnu inteligenciju Stargate vrijedan 500 milijardi dolara.

Prije najave ulaganja, SoftBank je s Intelom pregovarao i o kupnji poslovanja s ugovornom proizvodnjom čipova, izvijestio je u četvrtak Financial Times, pozivajući se na nekoliko upućenih izvora. Intel je uložio milijarde dolara u izgradnju poslovanja za ugovornu proizvodnju čipova, ali dosad je teško konkurirao tajvanskom TSMC‑u i privukao je vrlo malo vanjskih klijenata.

SoftBankovo ulaganje nije naodmet, ali neće Intelu donijeti preokret, izjavio je Amir Anvarzadeh iz savjetodavne kompanije za japansko tržište Asymmetric Advisors. Tim potezom izvršni direktor SoftBanka Masayoshi Son želi prije svega održati dobre odnose s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, dodao je Anvarzadeh.

Najava dogovora uslijedila je nakon prošlotjednih medijskih navoda o tome da bi američka vlada mogla kupiti udio u Intelu. Te je navode potaknuo sastanak novog izvršnog direktora Lip-Bu Tana s Trumpom, održan nakon što je američki predsjednik javno zahtijevao Tanovu ostavku zbog navodnih veza s kineskim kompanijama.

Osim toga, prošli mjesec japanska vlada obećala je u SAD uložiti 550 milijardi dolara u okviru trgovinskog dogovora s Washingtonom. Ulaganje u Intel trenutno nije dio tog investicijskog paketa, izjavio je upućeni izvor iz japanske vlade.

Odluka SoftBanka o ulaganju u Intel nije povezana s Trumpom, izjavila je za Reuters upućena osoba. Iz Bijele kuće nisu odmah odgovorili na Reutersov upit za komentarom.

Ovo strateško ulaganje odražava naše uvjerenje da će se proizvodnja i ponuda naprednih poluvodiča u SAD‑u nastaviti širiti, pri čemu će Intel odigrati ključnu ulogu, izjavio je Son.

SoftBank će Intelu platiti 23 dolara po dionici, što je nešto niže od cijene na zatvaranju trgovanja u ponedjeljak, koja je iznosila 23,66 dolara.

Ulaganje će biti u obliku primarnog izdavanja redovnih dionica, a na temelju tržišne kapitalizacije Intela na zatvaranju trgovanja u ponedjeljak, predstavljat će vlasnički udio nešto manji od 2 posto, izjavio je Intelov glasnogovornik. Japanska kompanija tako će zauzeti šesto mjesto na popisu najvećih Intelovih investitora, prema podacima LSEG‑a.

Nakon najave ulaganja, u utorak je cijena dionice SoftBanka na kraju trgovanja pala za 4 posto, dok je cijena dionice Intela poskočila za 6,6 posto prije otvaranja američkih burzi.

Japanska kompanija imat će u Intelu samo vlasnički udio, a ne i mjesto u upravnom odboru niti će se obvezati na kupovinu Intelovih čipova, izjavila je upućena osoba za Reuters.

Višestruki izazovi

Intel je 2024. godinu zaključio s gubitkom od 18,8 milijardi dolara po prvi put od 1986., a rezultate kompanije opteretili su brojni izazovi.

Dok mu dugogodišnji konkurent AMD polako preuzima dio kolača na tržištu osobnih računala, servera i poluvodiča, Intelovi ambiciozni i skupi planovi za ugovornu proizvodnju čipova nisu urodili plodom.

Kompanija sada razmatra značajne promjene u poslovanju s ugovornom proizvodnjom čipova kako bi pridobila velike klijente, izvijestio je Reuters prošli mjesec, a prijelaz na novu strategiju mogao bi biti skup.

SoftBankovo ulaganje u Intel zadnje je u nizu najava velikih investicija u 2025., koje obuhvaćaju 30 milijardi dolara uloženih u OpenAI, vlasnika ChatGPT-ja, te financiranje Stargateova projekta.

Intelova dvostruka uloga projektanta i proizvođača čipova čini ga jedinstvenim i otvara mu mogućnost da postane najbolji američki konkurent TSMC‑u, izjavila je Charu Chanana, stručnjakinja za ulagačke strategije u investicijskoj banci Saxo.

Prema ranijim navodima Bloomberga, američka vlada pregovara o preuzimanju 10-postotnog udjela u Intelu, prenosi Reuters.

