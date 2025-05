Gates objavio što će učiniti s 200 milijardi dolara i kritizirao Trumpa i Muska: "Ubijate najsiromašniju djecu na svijetu"

Američki milijarder i filantrop Bill Gates obećao je u četvrtak da će donirati gotovo svo svoje osobno bogatstvo u iduća dva desetljeća i da će najsiromašniji na svijetu dobiti gotovo 200 milijardi američkih dolara preko njegove zaklade, u trenutku kada svjetske vlade smanjuju međunarodnu pomoć.

Gates je također kritizirao Elona Muska, najbogatijeg čovjeka na svijetu i ključnu osobu u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, optuživši ga da "ubija najsiromašniju djecu na svijetu" golemim rezovima u američkom proračunu za stranu pomoć.

Gates je to rekao nakon odluka vlada nekoliko zemalja, uključujući administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, da srežu proračune za međunarodnu pomoć. Rezove u SAD-u nadgleda Muskov Odjel za vladinu učinkovitost (DOGE), što je dovelo do desetkovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koja je prethodno osigurala milijarde dolara financiranja za sve, od cjepiva za djecu do hitne pomoći u hrani.

Bill Gates tvrdi da umjetna inteligencija dolazi po ova dva zanimanja

Slika najbogatijeg čovjeka na svijetu kako ubija najsiromašniju djecu na svijetu nije lijepa, rekao je Gates za Financial Times.

U intervjuu za Reuters, Gates je upozorio da će se zbog te štednje poništiti desetljetni napredak u smanjivanju mortaliteta u iduće četiri do šest godina.

Broj umrlih počet će prvi put rasti... milijuni će umrijeti zbog novca, rekao je.

Gates i Musk, direktor Tesle i SpaceX-a, nekoć su se slagali u pogledu potrebe da bogati doniraju novac kako bi pomogli drugima, ali su se u međuvremenu nekoliko puta sukobili.

Gates je rekao da ubrzava provedbu planova da se odrekne svojeg bogatstva i zatvori svoju zakladu 31. prosinca 2045.

Ljudi će govoriti mnogo toga o meni kada umrem, ali odlučan sam da neće govoriti da je 'umro bogat', objavio je 69-godišnji milijarder, suosnivač Microsofta i filantrop, na svojoj internetskoj stranici. Postoji previše hitnih problema koje treba riješiti da bih čuvao resurse koji bi se mogli iskoristiti za pomoć ljudima.

Bill Gates dao zanimljivu prognozu o radnom tjednu: "Birat ćemo u čemu ćemo sudjelovati"

Gates je istaknuo da želi pomoći da novorođenčad, djeca i majke ne umiru od uzroka koje se može spriječiti, da želi iskorijeniti bolesti kao što su dječja paraliza, malarija i ospice i smanjiti siromaštvo.

Naglasio je da će mu u tome trebati pomoć drugih zemalja unatoč tome što njegova zaklada ima mnogo novca.

Gatesova zaklada od svojeg je osnutka donirala 100 milijardi američkih dolara, podržavajući razne inicijative kao što su borba protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.