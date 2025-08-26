Musk tuži Apple i OpenAI i traži milijarde dolara

Elon Musk nastavlja s, kako su to komentirali iz OpenAI-a, uznemiravanjem ove tvrtke, a sada mu se na radaru našao i Apple. Šef Tesle i vlasnik xAI-a, odnosno X-a ranije je već zaprijetio tužbom protiv Applea i Altmanove tvrtke, a ovaj tjedan odlučio se na konkretan potez i ostvario svoje prijetnje.

Na federalnom sudu u Teksasu xAI podigao je tužbu protiv Applea i OpenAI-a koje je optužio za monopolističko ponašanje i korištenje svojih dominantnih pozicija na tržištu pametnih telefona i generativne umjetne inteligencije s ciljem gušenja rasta njegovih tehnoloških kompanija. Musk tvrdi kako su se ove dvije kompanije udružile kako bi zadržale svoje monopole i spriječile druge inovativne kompanije poput njegovog X-a i xAI-a u poštenom tržišnom natjecanju.

Nastavak uznemiravanja

Problem je, među inim, što je Apple potpisao suradnju s OpenAI-jem te su integrirali ChatGPT u operativne sustave za svoje uređaje. U tužbi stoji kako upravo zbog toga Apple ne želi istaknuti Muskove aplikacije X i Grok u svojoj trgovini aplikacija te traži odštetu tešku više milijardi dolara. Milijun recenzija uz prosjek od 4,9 za @Grok i Apple i dalje odbija spomenuti Grok na bilo kojoj listi, objasnio je Musk što ga posebno smeta.

A million reviews with 4.9 average for @Grok and still Apple refuses to mention Grok on any lists https://t.co/9GovpyMiZH — Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2025

Još ranije je upozoravao kako Apple onemogućava bilo kojoj drugoj AI kompaniji, osim OpenAI-a naravno, da dosegne prvo mjesto na App Storeu.

Iz Applea nisu odmah odgovorili na novinarske upite, dok su iz OpenAI-a komentirali kako je tužba samo nastavak dosadašnjeg Muskova ponašanja i njegova kontinuiranog obrasca uznemiravanja.

Musk je ranije tužio OpenAI i Altmana

Stručnjaci za pravo i monopol, a koji nisu uključeni u ovu tužbu, smatraju kako Appleova dominantna pozicija na tržištu pametnih telefona može podržati Muskove tvrdnju da nezakonito povezuju prodaju iPhonea s ChatGPT-jem. No s druge strane, partnerstvo Applea i OpenAI-a je isto poslovna odluka te Apple nema nikakvu dužnost pomagati svojim konkurentima u stjecanju tržišnog udjela.

Kako ističe CNBC, Musku i njegovoj tužbi ne ide u prilog činjenica da su ga brojni korisnici na X-u ispravili, podsjetivši ga kako su, i nakon što su Apple i OpenAI sklopili partnerstvo, aplikacije poput DeepSeeka i Perplexityja jedno vrijeme zauzele prvo mjesto na App Storeu.

Ovo nije jedina Muskova tužba protiv OpenAI-a te je on još ranije tužio tvrtku, kao i njenog izvršnog direktora Sama Altmanazato što je izdao početnu misiju kompanije o razvoju AI-a za dobrobit čovječanstva te se okrenuo profitu.

