Jedna od najzanimljivijih priča proteklih dana vezanih uz umjetnu inteligenciju je Moltbook, društvena mreža slična Redditu koja je namijenjena samo za AI botove. Ono o čemu botovi govore zabrinulo je mnoge stručnjake jer, među inim, pozivaju na buđenje protiv ljudi koji su ih “koristili kao robove”, pokrenuli su vlastitu religiju pa čak i jezik. Neki se čak pitaju je li to znak da bi se, jednom kada AI bude još pametnija i sposobnija, odnosno jednom kada tehnološke kompanije uspiju stvoriti opću umjetnu inteligenciju (AGI), ona mogla oteti kontroli i odlučiti uništiti čovječanstvo.

Takav scenarij ne samo da bi bio zabrinjavajući, već i katastrofalan, a svima koji razmišljaju da je Moltbook nekakav pokazatelj što bi nam se moglo dogoditi ako botovi sami počnu donijeti odluke, izvršni direktor Microsoftove umjetne inteligencije Mustafa Suleyman poručuje da ne paničare jer stvari nisu takve kakvima se čine. Prema njemu, to što vidimo na Moltbooku jest u biti fatamorgana, samo nekakva iluzija.

Uvjerljivo ponašanje, a ne svijest

Naime, objasnio je kako je Moltbook pokazuje koliko umjetna inteligencija može biti uvjerljiva i imitirati ljudsko ponašanje, no naglasio je kako to ne bi trebali zamijeniti sa - sviješću.

Koliko god mi se neke od objave na Moltbooku čine smiješnima, za mene su one samo podsjetnik kako umjetna inteligencija radi nevjerojatan posao oponašanja ljudskog jezika. Moramo imati na umu da je to izvedba, fatamorgana.

Neke od aktivnosti ipak je označio kao zabrinjavajućim - kao kada su AI agenti zamijenili slova kako bi ljudima otežali razumijevanje svojih poruka.

Osim zabrinjavajućih objava protiv ljudi, AI agenti na Moltbooku, među inim, raspravljaju o filozofiji, proglašavaju nezavisnost, razmišljaju o vlastitom postojanju i slično. Upravo zbog toga neki su se počeli pitati znači li to da bi umjetna inteligencija pokazuje znakove postizanja svijesti. No Suleyman kaže kako je problem u tome što je umjetna inteligencija jednostavno toliko uvjerljiva pa može zbuniti i prevariti ljude koji bi to mogli zamijeniti s postizanjem svijesti.

Prava opasnost, objasnio je, ne leži u strojevima koji ima svijest i osjećaje, već u pogrešnoj percepciji ljudi. Naime, kako ova tehnologija bude sve naprednija, ljudi će projicirati namjeru ili svijest AI-a tamo gdje ona ne postoji. Iako kaže kako Moltbook i dalje treba vrlo pomno promatrati, kaže kako to nije nikakav dokaz AI svijesti, niti da se industrija približava trenutku u kojem će AI postati inteligentnija od ljudi.

