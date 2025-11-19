Na bojištu u Ukrajini sve je vidljiviji novi oblik prijetnje, jer Rusija počinje koristiti kopije iranskog drona Shahed-107 srednjeg dometa, koji su identificirali ukrajinski vojni analitičari.

Ukrajinski stručnjak za elektroničko ratovanje Serhij "Flash" Beskrestnov izvijestio je na svojem Telegram kanalu da se „sve češće bilježi uporaba nove vrste Shaheda-107 u zoni bojišnice“, prenosi portal The War Zone. Dodao je da su ti dronovi proizvedeni u Iranu 2024. godine te da je vjerojatno da će Rusija nastaviti proizvodnju na svojem teritoriju. U njegovoj se procjeni Shahed-107 opisuje kao lutajuće streljivo koje može prijeći znatnu udaljenost prije nego što se obruši na cilj, pružajući Rusima novu, jeftinu mogućnost za napade daleko iza crte bojišta.

Photos of an Iranian Shahed-107 loitering munition reportedly recovered in Ukraine, posted by Ukrainian expert Serhii "Flash" Beskrestnov. He said it was produced in 2024, carries an 8-9kg warhead and a four-element CRPA, and has an estimated flight range of several hundred km.… pic.twitter.com/LGpHvKKaKb — John Hardie (@JohnH105) November 17, 2025

Beskrestnov je naveo da dron nosi bojnu glavu tešku 8 do 9 kilograma i ima „domet leta od nekoliko stotina kilometara“. Istaknuo je da se dron navigira pomoću četveroelementnog CRPA sustava (antena s kontroliranim prijamnim uzorkom za GPS/GLONASS). Iako je priznao da sustav „još nije u potpunosti proučen“, vojni analitičari nastavljaju prikupljati tehničke pojedinosti koje su i dalje u fazi procjene.

Landmines and Coffee, ukrajinski Telegram kanal koji se bavi razvojem naoružanja, podijelio je slike koje odgovaraju onima koje je objavio Beskrestnov te je sustav opisao kao napredniju rusku evoluciju ranijih iranskih modela. Objavio je da dron ima „domet leta od 800 km… najveću visinu leta od 3000m i krstareću brzinu od 120 km/h“. Isti kanal je također naveo da je „način navođenja također nepoznat, ali pretpostavlja se kombinacija inercijalnoga navođenja i GPS-a“.

For the first time, the Iranian Shahed-107 loitering munition (suicide drone) has been spotted in Ukrainian airspace. pic.twitter.com/JDHdtpCkMY — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) November 17, 2025

Neovisni poljski vojni analitičar Konrad Muzyka istaknuo je promjene u ponašanju ruskih vojnih dronova, objašnjavajući da su se do sredine 2025. godine ruski dronovi uglavnom usmjeravali na ciljeve na prvoj crti. Procijenio je da dublji napadi sada ugrožavaju logističke i potporne postrojbe, a ruska skupina Rubicon djeluje i do 20 km iza ukrajinske obrane.

Glasnogovornica ukrajinske 117. teške mehanizirane brigade, Julija Stepanjuk, upozorila je da ruska vojska aktivno nastoji poremetiti logistiku ukrajinskih obrambenih snaga na pravcu Pokrovska u Donjeckoj oblasti, naglasivši da lutajuća streljiva čekaju uz ceste kako bi napala sva vozila.

Hoće li Rusija proširiti uporabu Shaheda-107, ostaje neizvjesno, no njihova sve češća primjena mogla bi dodatno opteretiti ukrajinsku logistiku omogućavanjem učestalih, niskotroškovnih napada na srednjim udaljenostima.