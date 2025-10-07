Umjetna inteligencija već sada mijenja tržište rada, a puno veće i radikalne promjene očekujemo u budućnosti. Kako na to upozoravaju stručnjaci za ovu tehnologiju, ono što nas čeka je “krvoproliće”, odnosno masovni otkazi o kojima već sada treba razmišljati i to u onim zanimanjima koja su se sve donedavno smatrala sigurnim.

Ova tehnologija utječe i utjecat će na brojna radna mjesta - od uredskih poslova do programera te su općenito ugrožena brojna radna mjesta na kojima se radi s računalima. Treba naglasiti da ipak nije sve tako crno (barem se tako nadamo) jer bi se, zbog umjetne inteligencije mogla otvarati i nova radna mjesta te bi za neka zanimanja mogla porasti potražnja za ljudima.

Usprkos tome, mnogi su zabrinuti, a svoju zabrinutost za industriju kreatora istaknuo je i MrBeast. Čak i ako ne pratite industriju youtubera za Jimmyja Donaldsona, odnosno MrBeasta vjerojatno ste čuli. Njega na YouTubeu prati skoro 450 milijuna korisnika koje zabavlja visokobudžetnim videozapisima, a često dijeli i izdašne nagrade.

Teško razlikovati stvarni od lažnog sadržaja

On je na društvenoj mreži X prije nekoliko dana napisao kako su pred kreatorima “strašna vremena”, a razlog za to su - AI videozapisi. Kvaliteta takvih videa napravljenih samo s jednostavnim tekstualnim upisima sve je veća te je jasno kako će se u budućnosti poboljšavati i dalje. Već sada teško je razlikovati stvarni video od lažnog te se možemo zapitati kako će to izgledati u budućnosti.

When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making content for a living.. scary times. — MrBeast (@MrBeast) October 5, 2025

To će osjetiti i influenceri, odnosno kreatori na YouTubeu: Kada videozapisi s AI budu jednako dobri kao i obični videozapisi, pitam se što će to učiniti YouTubeu i kako će to utjecati na milijune kreatora koji trenutačno žive od stvaranja sadržaja, upitao se MrBeast.

Donaldson je ovo napisao nedugo nakon što je OpenAI predstavio aplikaciju za stvaranje kratkih videa iz tekstualnih upisa Sora 2, a koja izgleda poput TikToka za AI sadržaj. Iako je riječ o aplikaciji koja se može koristiti samo uz pozivnicu, ona je zauzela prvo mjesto na Appleovoj trgovini aplikacija, što dovoljno govori o njenoj popularnosti.

Slične aplikacije predstavili su i kompanije poput Googlea i Mete, a osim na YouTubeu, AI sadržaj sve češće viđamo i na Facebooku, Instagramu, X-u i drugim platformama.

Sve bi ovo s vremenom moglo dovesti do tzv. teorije mrtvog interneta, na što je nedavno upozorio i Sam Altman. Prema toj teoriji, umjetno stvoreni profili objavljivat će umjetan, odnosno AI sadržaj tako da će pravog sadržaja biti sve manje, a društvenim mrežama prevladavat će botovi i umjetno stvoren sadržaj.

Izvor: Entrepreneur