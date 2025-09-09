Nizozemski proizvođač strojeva za poluvodiče ASML objavio je u utorak da će uložiti 1,3 milijarde eura u francuski startup Mistral AI u sklopu strateškog partnerstva koje bi trebalo ubrzati inovacije u ključnom tehnološkom sektoru.

ASML i Mistral AI dogovorili su dugoročnu suradnju i namjeravaju istraživati mogućnosti upotrebe umjetne inteligencije u proizvodima, istraživanju, razvoju i drugim poslovnim aktivnostima nizozemskog diva.

Cilj je pomoći ASML-ovim klijentima da plasiraju proizvode na tržište u kraćem roku i poboljšati performanse sofisticiranih litografskih strojeva.

Nizozemska kompanija uložit će Mistral AI 1,3 milijarde eura i time postati glavni ulagač u francuski startup, s vlasničkim udjelom od oko 11 posto.

ASML će dobiti i mjesto u strateškom odboru Mistral AI-ja i savjetodavnu ulogu u izradi poslovne strategije i donošenju tehnoloških odluka.

Ulogu člana odbora preuzet će glavni financijski direktor ASML-a Roger Dassen, stoji u priopćenju.

Suosnivač i izvršni direktor francuske kompanije Arthur Mensch istaknuo je pak da će dvije kompanije suradnjom "ubrzati tehnološki napredak duž cijelog globalnog lanca vrijednosti poluvodiča i AI-ja".