Alarmantno otkriće znanstvenika: Mikroplastika bi mogla uništiti naše izvore hrane

Mikroplastika se iz dana u dan pokazuje sve većim problemom za cijeli planet. Ne samo da je pronađena i na onim dijelovima svijeta za koje nitko ne bi mislio da će ju pronaći, već su znanstvenici pronašli nataloženu mikroplastiku i u našim tijelima.

No, znanstvenici koji su proveli novu meta-studiju objavljenu u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, oglasili su uzbunu zbog svog otkrića - čestice mikroplastike mogle bi potkopati zalihe hrane u cijelom svijetu.

U studiji koja je analizirala rezultate 157 studija o tome kako mikroplastika utječe na život biljaka, otkriveno je kako se između četiri i 14 posto svjetskih usjeva pšenice, riže i kukuruza gubi zbog mikroplastike. Kako pojašnjavaju, prisutnost mikroplastike smanjuje učinkovitost fotosinteze u svim ekosustavima (kopnenim, morskim i slatkovodnom) za sedam do 12 posto.

Iako drugi znanstvenici ističu kako rezultate ove studije treba dodatno provjeriti, podaci su alarmantni. Pogotovo kad se u obzir uzme upozorenje da bi situacija mogla postati još gora u sljedećim desetljećima.

Naime, znanstvenici koji su analizirali studije sugeriraju da bi se gubici usjeva mogli samo povećati. I to na razine kakve se bilježe zbog utjecaja klimatskih promjena.

Stoga znanstvenici ističu kako je nužno hitno učiniti nešto kako bi se smanjila proizvodnja i potrošnja plastike te tako zaštitile globalne zalihe hrane.

Ova otkrića naglašavaju hitnost učinkovitih strategija za smanjenje plastike i pružaju uvid međunarodnim istraživačima i kreatorima politike kako bi zaštitili globalne zalihe hrane u uvjetima rastuće plastične krize, naveli su u svojoj studiji.

Da bi to mogao biti veći problem nego što se misli, najbolje pokazuje podatak da je u prosincu 2024. propao sporazum Ujedinjenih naroda za suzbijanje globalnog onečišćenja plastikom jer nekoliko zemalja koje su veliki proizvođači nafte nije željelo pristati na ograničenje proizvodnje plastike.

Dok se svijet ne dogovori i ne odluči poduzeti nešto po pitanju smanjenja upotrebe plastike, problem mikroplastike samo će sve više rasti.